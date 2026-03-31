"Sufrí la pérdida de mi hermano por un problema de salud mental": el golero de Central Español, Emiliano Márquez, explicó que su bronca fue con un rival que rompió "códigos"

Emiliano Márquez , el golero de Central Español que este lunes fue expulsado en el partido ante Deportivo Maldonado en el Parque Palermo, explicó que su llamativa reacción de ir a buscar a alguien en la tribuna fue por un insulto que recibió de un jugador rival.

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Como se vio por TV, en el final del partido el arquero suplente de los palermitanos vio la roja cuando estaba de suplente y cuando llegó a la platea detrás del arco, salió corriendo rumbo al sector en el que había jugadores, allegados y público de Deportivo Maldonado.

Tras la expulsión y la repercusión que tuvo el incidente, que se viralizó en las redes, Márquez contó por qué reaccionó de esa forma, con un posteo en sus redes sociales.

¡¡LO EXPULSARON Y SE METIÓ A LA TRIBUNA A PELEAR!! Emiliano Márquez, golero suplente de Central Español, vio la roja y destapó toda su bronca. Abrió la reja y se agarró a GOLPES con un hincha. #LigaUruguayaEnDSPORTS Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/21IRRGy9gN

“Quería pedir disculpas por lo ocurrido en el día de ayer, durante el partido entre Central Español y Deportivo Maldonado”, comentó.

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Lo echaron de suplente, se metió a la cancha y luego fue a buscar a alguien que lo insultó en la tribuna: mirá el insólito hecho en el final de Central Español vs Deportivo Maldonado

“Nada justifica mi error ni mi reacción. Como profesional y como ejemplo para muchos chicos y chicas, debo mantener un comportamiento adecuado; por eso asumo mi responsabilidad y reconozco mis errores”, agregó el golero de 23 años.

Emiliano Márquez, golero de Central Español Emiliano Márquez, golero de Central Español

Luego, dio su explicación de los hechos. “Dentro de la cancha ocurren situaciones que muchas veces quedan allí, como suele decirse. Sin embargo, mi reacción fue provocada por una falta de respeto y de códigos por parte de un jugador de Deportivo Maldonado, no de un hincha. No voy a dar nombres, ya que no corresponde”.

“Durante el partido, dicho jugador expresó una frase que puede resultar muy dolorosa para cualquiera. En mi caso, tocó un tema extremadamente sensible: a mis 13 años sufrí la pérdida de mi hermano mayor por un problema de salud mental, y ese hecho fue mencionado de una manera inapropiada y con malas intenciones”, agregó Márquez.

Emiliano Márquez yendo a la tribuna tras su roja Emiliano Márquez yendo a la tribuna tras su roja

“Reitero: esto no justifica mi reacción. Pero considero importante reflexionar sobre el cuidado que debemos tener con las palabras. Todos somos humanos, y hay temas con los que no corresponde jugar”, sostuvo el arquero.

Además, señaló: “Hago esta aclaración porque han circulado versiones que no reflejan la realidad ni son justas hacia mi persona. Quienes me conocen saben cómo soy. Nuevamente, pido disculpas, especialmente a Central Español, a mi familia ya todo el público”.