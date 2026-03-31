"Sufrí la pérdida de mi hermano por un problema de salud mental": el golero de Central Español, Emiliano Márquez, explicó que su bronca fue con un rival que rompió "códigos"
“Mi reacción fue provocada por una falta de respeto y de códigos por parte de un jugador de Deportivo Maldonado, no de un hincha”, comentó
31 de marzo de 2026 9:15 hs
Emiliano Márquez, golero de Central Español
Emiliano Márquez, el golero de Central Español que este lunes fue expulsado en el partido ante Deportivo Maldonado en el Parque Palermo, explicó que su llamativa reacción de ir a buscar a alguien en la tribuna fue por un insulto que recibió de un jugador rival.
Como se vio por TV, en el final del partido el arquero suplente de los palermitanos vio la roja cuando estaba de suplente y cuando llegó a la platea detrás del arco, salió corriendo rumbo al sector en el que había jugadores, allegados y público de Deportivo Maldonado.
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¡¡LO EXPULSARON Y SE METIÓ A LA TRIBUNA A PELEAR!!
Emiliano Márquez, golero suplente de Central Español, vio la roja y destapó toda su bronca.
“Nada justifica mi error ni mi reacción. Como profesional y como ejemplo para muchos chicos y chicas, debo mantener un comportamiento adecuado; por eso asumo mi responsabilidad y reconozco mis errores”, agregó el golero de 23 años.
Luego, dio su explicación de los hechos. “Dentro de la cancha ocurren situaciones que muchas veces quedan allí, como suele decirse. Sin embargo, mi reacción fue provocada por una falta de respeto y de códigos por parte de un jugador de Deportivo Maldonado, no de un hincha. No voy a dar nombres, ya que no corresponde”.
“Durante el partido, dicho jugador expresó una frase que puede resultar muy dolorosa para cualquiera. En mi caso, tocó un tema extremadamente sensible: a mis 13 años sufrí la pérdida de mi hermano mayor por un problema de salud mental, y ese hecho fue mencionado de una manera inapropiada y con malas intenciones”, agregó Márquez.
“Reitero: esto no justifica mi reacción. Pero considero importante reflexionar sobre el cuidado que debemos tener con las palabras. Todos somos humanos, y hay temas con los que no corresponde jugar”, sostuvo el arquero.
Además, señaló: “Hago esta aclaración porque han circulado versiones que no reflejan la realidad ni son justas hacia mi persona. Quienes me conocen saben cómo soy. Nuevamente, pido disculpas, especialmente a Central Español, a mi familia ya todo el público”.