Nacional tercero: mirá cómo quedó la tabla del Torneo Apertura tras los resultados de este lunes y en la previa de los partidos del martes

Central Español venció este lunes por 2-1 a Deportivo Maldonado luego de cinco juegos sin victorias en el Torneo Apertura , que este martes baja el telón de la novena jornada con Racing como líder con 20 puntos y Nacional en el podio como tercero .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Central Español, conjunto dirigido por Pablo de Ambrosio, se impuso con anotaciones de Ignacio Rodríguez y de Raúl Terragona. Renato Cesar había igualado para el visitante.

Con la victoria, Central Español llegó a 14 unidades en el Torneo Apertura y está sexto, mientras que también puntos vitales para la Tabla del Descenso, donde duplica por ser uno de los tres conjuntos ascendidos desde la Segunda División para esta temporada.

La derrota de Deportivo Maldonado lo bajó al cuarto lugar y eso permitió que Nacional conservara el tercer puesto obtenido con su victoria del fin de semana sobre Montevideo City Torque.

El desesperado pedido de Sebastián Morquio, exjugador de Nacional: "Estamos muy complicados, necesitamos que nos ayuden"

La buena noticia sobre Luis Mejía que dio el entrenador de Panamá este lunes en Sudáfrica; mirá lo que dijo del golero de Nacional

Ambos equipos tienen 16 puntos, pero el tricolor cuenta con un mejor saldo de goles.

En segunda posición se encuentra Peñarol con 19 tras perder la punta ante Racing.

Embed

Boston River venció este lunes con anotaciones de Leandro Suhr y Facundo Bonfiglio por 1-2 a Juventud, que no levanta cabeza.

En los primeros meses del año, el equipo del argentino Sebastián Ariel Méndez mostró su mejor versión en el plano internacional, donde avanzó dos rondas en la Copa Libertadores al eliminar al ecuatoriano Universidad Católica y al paraguayo Guaraní. Luego cayó frente a Independiente Medellín, pero selló su boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, no pudo repetir en lo local, donde apenas ganó un partido de 9 posibles y cierra la clasificación con 4 enteros.

En el último encuentro de esta fecha, Cerro Largo derrotó por 2-0 a Danubio con goles de Santiago Marcel y Tiziano Correa.

Dos partidos este martes

La novena fecha del Torneo Apertura llegará este martes a su fin con los partidos Progreso-Liverpool (11:00 horas) y Defensor Sporting-Albion (19:00), suspendidos el fin de semana por las fuertes lluvias que cayeron en el sur del país.

Sin importar lo que suceda en dichos partidos, Racing acabará la etapa como único líder tras vencer este domingo por 0-2 a Peñarol y llegar de esa forma a 20 unidades.

Con base en EFE