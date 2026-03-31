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El mensaje de Washington Aguerre luego de la derrota de Peñarol ante Racing por el Torneo Apertura

El golero de los dirigidos por Diego Aguirre no podrá jugar los dos primeros partidos por Copa Libertadores debido a una suspensión

31 de marzo de 2026 13:09 hs
Washington Aguerre en Piriápolis

Washington Aguerre en Piriápolis

Los jugadores y el cuerpo técnico de Peñarol disfrutan este martes del único día libre de esta semana, luego de haber entrenado de forma poco exigente este lunes, y tras la derrota por 2-1 ante Racing el pasado domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 9 del Torneo Apertura. En tanto, Washington Aguerre, el arquero carbonero, escribió un mensaje luego de perder dicho compromiso.

Los carboneros ya piensan en Progreso, al que enfrentarán este sábado a la hora 19.30 en el Estadio Centenario por la fecha 10 del Torneo Apertura, y también en el debut por Copa Libertadores en la altura de Bogotá, ante Independiente Santa Fe el próximo jueves 9 a las 23.

El mensaje de Washington Aguerre

El arquero de Peñarol, Washington Aguerre, quien volvió a ser titular en estos cambios que hace Diego Aguirre con Sebastián Britos, debido a que el primero de ellos no podrá jugar los dos primeros partidos por Copa Libertadores ya que arrastra una suspensión, escribió un mensaje en sus redes tras la derrota contra Racing del domingo pasado.

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Los carboneros no jugaron bien y fueron superados con dos goles que sorprendieron a la defensa y al golero.

"Los campeones no se convierten en campeones cuando ganan un evento, sino en las horas, semanas, meses y años que se pasan preparando para ellos", comenzó escribiendo Aguerre.

Y continuó: "La actuación victoriosa en sí misma es simplemente una demostración de su carácter de campeón".

Aquí se puede ver su posteo:

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