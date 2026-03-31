El mensaje de Washington Aguerre luego de la derrota de Peñarol ante Racing por el Torneo Apertura

Los jugadores y el cuerpo técnico de Peñarol disfrutan este martes del único día libre de esta semana, luego de haber entrenado de forma poco exigente este lunes, y tras la derrota por 2-1 ante Racing el pasado domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 9 del Torneo Apertura. En tanto, Washington Aguerre, el arquero carbonero, escribió un mensaje luego de perder dicho compromiso.

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Como informó Referí este martes, pese a esa jornada libre, el técnico Diego Aguirre tuvo la buena noticia de que Leandro Umpiérrez no está desgarrado y ya este miércoles comenzará a entrenar con el grupo, al igual que Eduardo Darias, ambos ausentes en la derrota contra los de Sayago.

Los carboneros ya piensan en Progreso, al que enfrentarán este sábado a la hora 19.30 en el Estadio Centenario por la fecha 10 del Torneo Apertura, y también en el debut por Copa Libertadores en la altura de Bogotá, ante Independiente Santa Fe el próximo jueves 9 a las 23.

El arquero de Peñarol, Washington Aguerre, quien volvió a ser titular en estos cambios que hace Diego Aguirre con Sebastián Britos, debido a que el primero de ellos no podrá jugar los dos primeros partidos por Copa Libertadores ya que arrastra una suspensión, escribió un mensaje en sus redes tras la derrota contra Racing del domingo pasado.

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En el día libre para los jugadores de Peñarol, Diego Aguirre igualmente tuvo una buena noticia

Los carboneros no jugaron bien y fueron superados con dos goles que sorprendieron a la defensa y al golero.

"Los campeones no se convierten en campeones cuando ganan un evento, sino en las horas, semanas, meses y años que se pasan preparando para ellos", comenzó escribiendo Aguerre.

Y continuó: "La actuación victoriosa en sí misma es simplemente una demostración de su carácter de campeón".

Aquí se puede ver su posteo: