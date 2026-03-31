CAF y Fundación Carolina cerraron talleres de liderazgo democrático en Montevideo

CAF (el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) y la Fundación Carolina celebraron este martes el tercer y último taller regional del Programa Formativo sobre Valores e Instituciones Democráticas para Líderes de América Latina , que se celebró en Montevideo.

El encuentro contó con la participación del vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, y cerró la fase presencial de una iniciativa que comenzó con más de 3.100 postulantes.

El taller se desarrolló en las sedes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y las oficinas de CAF en Uruguay. Participaron 12 líderes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay , seleccionados entre 139 candidatos que cumplían con los requisitos académicos. También asistió como invitado especial el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa.

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El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, destacó: "No alcanza con construir carreteras y puertos, que lo hacemos bien y lo seguiremos haciendo. Hoy más que nunca, la infraestructura más importante que puede tener un país es la de sus instituciones ".

El ejecutivo subrayó, según un comunicado divulgado por la organización, que "la región necesita liderazgos que construyan Estado, que rindan cuentas, que escuchen a las personas y que nunca pierdan de vista el bien común".

El programa se desarrolla en tres fases que abordan democracia, gobernanza efectiva e inclusiva, innovación institucional e integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La fase virtual, desarrollada entre noviembre de 2025 y enero de 2026, seleccionó 440 personas de más de 3.100 postulaciones.

De ese grupo, 36 líderes avanzaron a la segunda fase presencial, distribuidos en talleres en La Antigua (Guatemala), Cartagena de Indias (Colombia) y Montevideo.

Los participantes más destacados serán convocados a un programa avanzado de liderazgo en Madrid entre el 18 y el 22 de mayo de 2026. Durante los talleres presenciales, los asistentes trabajaron en propuestas basadas en un enfoque de aprendizaje por retos, aplicando competencias de gobernanza colaborativa a desafíos concretos de sus territorios.