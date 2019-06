Cumbia, mate e ilusión: lo que llevaron Las Cimarronas a Hiroshima

Cumbia para animar las jornadas y los entrenamientos. Películas para compartir los ratos libres. Mate y yerba. Algunas cábalas, pero mucha confianza en el equipo. Sobre todo en el duro trabajo que se llevaron desde Montevideo con entrenamientos que arrancaban a las 6 de la mañana.

Las Cimarronas, la selección uruguaya de hockey sobre césped, están en Hiroshima, Japón, donde a partir de este sábado jugarán por dos plazas para clasificar a la última instancia clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la ciudad arrasada por la bomba nuclear arrojada por Estados Unidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el equipo que dirige Nicolás Tixe disputará la ronda 2 del Hockey Series. En la primera fase, disputada el año pasado en Santiago, Las Cimarronas se clasificaron en el segundo lugar, detrás de Chile.

El torneo



Sábado 15, hora 6 de Uruguay, India

Domingo, hora 4 de Uruguay, Fiyi

Martes, hora 0 de Uruguay, Polonia



En el grupo B jugarán Japón, Rusia, Chile y México. Los dos primeros pasan a semifinales directamente. Los segundos contra terceros se cruzan y los ganadores juegan contra los que habían salidos primeros de cada grupo. Los ganadores de ese cruce van a la final y a la última instancia clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde jugarán un repechaje en régimen de local y visitante contra un equipo procedente de la ProLeague, donde juegan las potencias del mundo.

Referí charló con todas las integrantes del plantel para saber sus cábalas y las ilusiones que llevaron en la valija a Hiroshima.

1- Constance Schmidt-Liermann



Puesto: golera

Equipo: Old Sampa

Edad: 21 años

Ocupación: Cursa tercer año de Facultad de Derecho y trabaja en Old Sampa

"Traje libros de estudio. Los auriculares y el parlante fueron lo primero que guardé. Lo que buscamos desde la primera práctica es llegar a clasificar para los Juegos Olímpicos, algo que es un sueño. Creo que sería el objetivo más grande, pero sin dudas buscamos también el crecimiento de equipo tanto en la cancha como en lo humano. Y por supuesto el crecimiento individual, en cada partido experimentar lo que es jugar con presión, contra grandes equipos que se vienen preparando desde hace años. Y lo que más busco de cada torneo es disfrutarlo, porque para eso vamos, para eso entrenamos todos los días y nos sacrificamos por este deporte que nos llena". La boca, Swing y La cobra son los tres temas que no dejan de sonar en el hotel de las uruguayas.

32- Victoria Bate

Puesto: golera

Equipo: Old Christians

Edad: 18

Ocupación: Estudia Ingeniería en Alimentos y trabaja en la tienda del te

"Cuando hice la valija no me podía faltar un rosario de madera que me regaló mi hermano porque siento que me protege de todo y más que nada para los viajes en avión que me dan un poco de miedo. Otra cosa que nunca me falta es un cuadernito de viajes para anotar cosas que pasan, que pienso o siento en el momento y para compartir con el resto del equipo también".

20- Agustina Nieto



Puesto: defensa, capitana

Equipo: Yacht

Edad: 30

Ocupación: Secretaria y licenciada en relaciones internacionales. Trabaja en administración de una mutualista y es profesora de hockey

"Me traje un montón de horas acumuladas de sueño... El doble horario en Uruguay es crudo pero a la vez indispensable para competir contra los mejores. No tengo cábalas, tengo confianza en el equipo y admiro a mis compañeras. Traje yerba, cartas donde las mejores son Beba Viana, Kemi Dall'Orso y Sol Amadeo y películas. Siempre intentamos ver alguna basada en hechos reales. En otros viajes hemos visto 100 metros, Perfectos Desconocidos o To the Bone. Hacemos actividades grupales que no impliquen riesgos físicos, somos un grupo hermoso, el otro día me quedé charlando con Pili (Pilar Oliveros) y me di cuenta de que parezco la madre (risas)".

29- Georgina Petrik



Puesto: Defensa

Equipo: River Plate de Argentina

Ocupación; Estudia Nutrición en la Universidad de Buenos Aires y profesorado de Educación Física en el Isef n° 1 Romero Brest

"Confío en la preparación que vengo haciendo para tratar de volcarlo al grupo. Traje muchos libros, pero todos de estudio y aprovecho en cada tiempo libre para poder seguir al día con las materias. Las expectativas son muy altas. Considero que la preparación de las chicas en Uruguay fue una de las más fuertes que se vienen haciendo y en lo personal también. Confío mucho en este equipo y en la selección de la que me toca ser parte hoy y vamos por la clasificación a la siguiente serie soñando con un Juego Olímpico".

6- Camila De María



Puesto: defensa

Equipo: Náutico

Edad: 28

Ocupación: Odontóloga, tiene su propia clínica

"No pude traer la cábala que es una bandera que me regaló mi abuelo porque no la encontré por ninguna parte, me tendrá que regalar otra. También entro con el pie derecho a la cancha. Este es un torneo importante, tenemos mucha expectativa, vamos a buscar los primeros lugares, como siempre, para tratar de dejar a Uruguay lo más arriba posible".

5- Pilar Oliveros

Puesto: defensa

Equipo: Old Sampa

Edad: 17

Ocupación: Cursa 6° de Ingeniería y participa del voluntariado en el liceo

"Traje libros para estudiar y de cábala lo único que hago es escuchar cumbia mientras me preparo para los partidos para motivarme y antes tomo un café para empezar a prepararme. La expectativa que tengo para el torneo es ganar juego y nivel, y obviamente tratar de conseguir avanzar a la siguiente fase".

3- Manuela Vilar del Valle



Puesto: volante

Equipo: Yacht

Edad: 26

Ocupación: Trabaja en el rubro de Turismo

"Solo me trajo la computadora para trabajar, no tengo cábalas. Mi expectativa es quedar entre los dos mejores y clasificar al preolímpico".

4- Kaisuami Dall'Orso



Puesto: volante

Equipo: Carrasco Polo

Edad: 26

Ocupación: Contadora, trabaja en una empresa y es profesora de hockey en Los Pilares y en Ceibos

"Espero clasifica y disfrutar mucho el torneo. Venimos de un proceso muy duro y con la vida que llevamos se hace aún más complicado así que espero poder relajarme y disfrutarlo al 100%".

7- Constanza Barrandeguy



Puesto: volante

Equipo: Woodlands

Edad: 23

Ocupación: Licenciada en Administración, trabaja en una empresa financiera y es profesora de hockey en Cuervos Hockey

"Las ganas de jugar el torneo son muy grandes, estoy con muchas de empezar y de disfrutar esta experiencia para la que hace tanto nos venimos preparando con un grupo humano tan lindo. Para todas representar a Uruguay es de las cosas más lindas que nos pueden pasar en el deporte. La expectativa es grande, queremos intentar dejar a Uruguay en lo mas alto. Soy cabalera, desde mi recuperación de la lesión de rodilla (rotura de ligamentos) nunca me cambié la colita de pelo que uso para jugar. También me gusta leer por eso me traje el libro El Alquimista".

8- Janine Stanley



Puesto: volante

Equipo: Woodlands

Edad: 28

Ocupación: Licenciada en Gerencia y Administración. Entrenadora en Cuervos Hockey y Woodlands

"La expectativa es alta, vamos con el objetivo de finalizar dentro de los dos primeros puestos y así poder continuar con la clasificación olímpica. ¿Objetivo alto? Si, pero alcanzable. Entrenamos muchísimo y muy duro para este torneo, por lo que vamos en busca de nuestra mejor versión, partido a partido. Va a ser un torneo muy lindo de jugar".

9- Milagros Algorta

Puesto: Volante

Equipo: Old Girls

Edad: 22

"Traje una bitácora en la que escribo todo lo que pasa en los viajes, lo que hacemos, resultados, emociones, sensaciones y muchísimas cosas del momento"

15- Clementina Cristiani

Puesto: volante

Equipo: Old Sampa

Edad: 19

Ocupación: Estudia nutrición

"Las expectativas son altas ya que estamos hace muchos meses practicando para esto y tenemos la ilusión de llegar a Tokio.

El grupo está tremendo. Al viaje no me traje nada en particular, no soy de leer y música no tengo problema en escuchar cualquier tipo. Tampoco soy una persona cabalera, lo máximo que hago es entrar con el pie derecho a la cancha y en los córner cortos decir que la que va a tirar al arco va a errar"

11- Sol Amadeo

Puesto: delantera

Equipo: Carrasco Polo

Edad: 22

Ocupación: Licenciada en Administración, trabaja en una empresa financiera

"Traje algunos libros de mandalas y dibujos para pintar en los ratos libres, como para desestresarnos un poco. La expectativa que tenemos para este torneo es llegar a la final, ya que eso nos da un pase para seguir luchando por la clasificación olímpica. No va a ser fácil porque los equipos tienen un muy buen nivel, pero nosotras también y es por esto que entrenamos tan duro y nos sacrificamos día a día. Tal como dice la canción del Canario Luna: 'Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón'”

14- Magdalena Gómez

Puesto: delantera

Equipo: Old Sampa

Edad: 23

Ocupación: Estudia Veterinaría y es profesora de hockey en St. Patrick's

"Traje dos libros de estudio, mate y un libro para pintar"

17- Teresa Viana



Puesto: delantera

Equipo: Italiano de Argentina

Edad: 23

Ocupación: Estudia Veterinaría y es profesora de hockey en St. Patrick's

"La ilusión más grande es dejar a Uruguay en lo más alto, o sea clasificar al repechaje a los Juegos Olímpicos. Me traje una estampa del beato Álvaro del Portillo a quien le rezo y le pedimos que nos proteja el arco y nos ayude a ganar"

21- Soledad Villar



Puesto: delantera

Equipo: Brujas de Bélgica

Edad: 23

Ocupación: Trabaja en las formativas de su club

"Como cábala uso las vinchas, pero tampoco soy muy cabalera, me gusta cambiar en cada torneo. Me traje dos libros, De animales a Dioses en español y Hippie de Paulo Coelho en francés. Este campeonato me da muchas ganas de jugarlo por el nivel que tiene y la importancia a lo que clasifica. Es un torneo donde el objetivo es grande, pero muy accesible, solo hay que hacer las cosas bien y confiar en nosotras sin descuidar que también hay selecciones de buen nivel y lucharán por lo mismo. Así que llegué con mucha ilusión y muchas ganas de estar con el equipo en Japón y siempre dejando todo por Uruguay".

22- Camila Piazza

Puesto: delantera

Equipo: Carrasco Polo

Edad: 25

Ocupación: Maestra de inglés de preescolares y profesora de hockey

"No soy de tener cábalas, ni rituales, ni nada de esas cosas. Creo en nosotras, creo en este equipo y en cada una de las personas que lo integran. Trabajamos muchísimo y dimos todo de nosotras en este proceso para poder llegar de la mejor manera posible a enfrentarnos a equipos muy duros y de muy buen nivel de juego. Me traje a Japón la ilusión de dejar a Uruguay lo más arriba posible y estar un paso más cerca de los Juegos Olímpicos".

27- Jimena García

Puesto: delantera

Equipo: Náutico

Edad: 25

Ocupación: Maestra de inglés de preescolares y profesora de hockey

"Soy de las cabalas pero no me traje nada, van en cómo me peino o con qué pie entro a la cancha. Estamos pasando muy bien porque el grupo está muy sólido y no hay cosa más linda que representar a la celeste, pero sería un plus poder demostrar en la cancha lo duro que entrenamos y llegar a lo más alto posible, con la ilusión de seguir en camino para Tokio 2020".