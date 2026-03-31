El uno por uno del primer tiempo de Uruguay ante Argelia: el desborde y la solidaridad de Maximiliano Araújo, y la ductilidad de Federico Valverde

Uruguay empate 0-0 este martes ante Argelia en el Allianz Stadium, la casa de Juventus de Italia, al término del primer tiempo del partido que cierra la fecha FIFA de marzo, tras el 1-1 del pasado viernes ante Inglaterra en Wembley.

Los celestes buscan ante los africanos no ser sobrepasados en velocidad y dinámica como ocurrió el pasado viernes contra Inglaterra.

Uruguay comenzó con 10 de sus hombres en el campo rival y presionando como implementó en su momento Bielsa a este equipo. Los argelinos defendieron con cinco hombres en el fondo.

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Luego, los africanos comenzaron a tener más preponderancia sobre la pelota y lo hicieron bien, jugando a un toque, y ese fue el obstáculo uruguayo en los primeros 20 minutos.

La creación de juego en ataque fue muy pobre en la primera mitad y Uruguay sigue dependiendo de Federico Valverde, algo que es un problema para el equipo, si se depende de una figura excelsa, pero que no es netamente ofensiva.

La posesión del balón en el primer tiempo fue 59% para los celestes y 41% para Argelia.

Sergio Rochet: en la primera parte solo tocó la pelota para sacar desde el arco. Prácticamente no vio acción por las escasas oportunidades en las que llegó Argelia. Se ganó la amarilla por ir a protestar una fuerte falta con el codo de un argelino a Ugarte cuando iban 65 minutos.

Guillermo Varela: si bien no tuvo en contra suyo la intensidad de Inglaterra, subió muy poco y apenas se encontró por su sector con Agustín Canobbio. Lo complicaron bastante por su andarivel, sobre todo, en el inicio del complemento.

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Ronald Araujo 5: firme y veloz en defensa. Sobre los 17 minutos ganó solo en el área rival tras un córner de Giorgian De Arrascaeta, y su cabezazo se fue apenas afuera. Jugó solo el primer tiempo y lo sustituyó Sebastián Cáceres.

José María Giménez: no tuvo problemas en la marca. Correcto por arriba y también cuando debió despejar ante la velocidad de los rivales. Cuando ingresó Cáceres para jugar la segunda parte, pasó a jugar en la derecha de la zaga central.

Mathías Olivera: tuvo buenas y malas, pero sobre todo, la ayuda de Maximiliano Araújo en la marca.

manuel ugarte uruguay argelia 20260331 Manuel Ugarte en el partido ante Argelia Foto: AFP

Manuel Ugarte: si bien tuvo buenos quites, se equivocó a la hora de pasar el balón. Igualmente, su despliegue físico fue interesante. En el complemento mostró más dinámica y cortó una jugada de gol del rival a los 55'.

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Federico Valverde: comenzó jugando bien tirado en el extremo derecho ofensivo celeste. A los 39' sorprendió con un gran remate de derecha que tapó el arquero Luca Zidane, uno de los hijos de Zinedine Zidane. No necesita impulso para sacar un zapatazo en cualquier momento. Enorme pase de gol para Giorgian De Arrascaeta a los 58', pero este lo erró solo.

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Giorgian De Arrascaeta: siempre se espera más de su magia. Lo mejor que hizo en el primer tiempo fue un córner directo ala cabeza de Ronald Araujo que se perdió la apertura. Se perdió un gol increíble tras un tremendo pase de Valverde cuando iban 58 minutos.

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Agustín Canobbio: "Metete en partido", le gritó Marcelo Bielsa a los 23 minutos. El delantero no repitió todo lo bueno que se le vio el pasado viernes ante Inglaterra. Desde ese pedido del DT, gestó una muy buena triangulación con Valverde y De Arrascaeta a los 27'. Fue amonestado a los 42'. De entrada en el complemento, tuvo un remate en diagonal que se fue afuera. También a los 53' peinó un centro de un tiro libre de De Arrascaeta y la pelota pasó cerca. Llegó justito para salvar el gol rival a los 61 minutos.

Federico Viñas: ganó muy bien espacios cuando tuvo la pelota y en los primeros minutos, complicó. Luego le llegó poco la pelota.

AFP__20260331__A6CZ7A9__v1__MidRes__FblWc2026FriendlyAlgUru Maximiliano Araújo de Uruguay ante Argelia FOTO: AFP

Maximiliano Araújo: empezó muy bien desbordando por izquierda y ganando con oficio. A los 10 minutos, cayó muy mal al piso tras un choque con dos argelinos. También dio una buena mano ayudando a Mathías Olivera en la marca. Le hizo sacar la primera amarilla a su marcador a los 36'. Fue el mejor de Uruguay en el primer tiempo. Sobre los 58' presionó notablemente, se la dejó a Valverde y este dejó solo a De Arrascaeta, quien erró el gol de manera increíble.

Sebastián Cáceres: ingresó para jugar la segunda parte en lugar de Ronald Araujo.