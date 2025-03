Carrasco Polo jugó su primer partido oficial en su cancha de agua y goleó a Seminario por el Uruguayo de hockey sobre césped

El equipo de Intermedia ya había jugado en ese escenario, pero el primer equipo de las polacas tuvieron que esperar a la segunda fecha del Uruguayo 2025 ya que en la primera etapa tuvieron libre.

Magdalena Verga, Paz Quartara, Julieta Piazza, Sol Amadeo, Agustina Martínez, Sophie Latour y Agustina Suárez marcaron los goles del equipo que este año pasó a ser dirigido por Bettiana Ceretta.

Julieta Piazza, la hermana menos de Florencia y de la goleadora Camila Piazza, marcó su primer gol en Primera tras debutar la temporada pasada.

Náutico líder con dos victorias

20250315 Náutico hockey sobre césped Lupe Curutchague, Martina Bonaudi, Agustina Díaz Lupe Curutchague, Martina Bonaudi, Agustina Díaz

Náutico derrotó 3-2 a un combativo Old Ivy y con dos triunfos es el único líder de un torneo que tiene la particularidad de que habrá dos cuadros con fecha libre por cada etapa.

Lupe Curutchague, Martina Bonaudi y Agustina Díaz marcaron los goles para Náutico que es dirigido por Martín Ocampo.

Para Ivy marcaron María José Correa y Belén Barreiro.

Ivy había jugado diezmado en su debut contra Old Christians en protesta de varias jugadoras por la fijación del partido en el Día Internacional de la Mujer.

Gran triunfo de Old Sampa contra Yacht

Tras una floja temporada 2024, Old Sampa arrancó con vientos de cambio.

El sábado le ganó 2-1 a Yacht con goles de Pilar Stirling y Lucía Lamberti. El gol de Yacht lo hizo Delfina Burgos.

Woodlands arrancó entonado

Otro que arrancó notable en comparación con la temporada pasada es Woodlands.

Campeón de la Copa de Plata en 2024 tras recuperar sensaciones con el retorno de Constanza Barrandeguy, este sábado, Woodlands derrotó a Old Christians 2-1.

Los goles fueron de Faustina Oyenard y Constanza Barrandeguy. Magdalena Bonet hizo el único tanto de Christians.

El tetracampeón Old Girls y Biguá, donde juega la Leona Agustina Albertario, tuvieron fecha libre.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Náutico 6 2 2 0 0 7 3 Carrasco Polo 3 1 1 0 0 7 0 Biguá 3 1 1 0 0 3 1 Old Girls 3 1 1 0 0 2 0 Woodlands 3 1 1 0 0 2 1 Old Christians 3 2 1 0 1 4 3 Old Sampa 3 2 1 0 1 3 4 Old Ivy 0 2 0 0 2 3 5 Yacht 0 2 0 0 2 1 4 Seminario 0 2 0 0 2 1 11

La tercera fecha del Uruguayo de hockey sobre césped

Este sábado 22 de marzo jugarán Carrasco Polo vs Old Christians, Náutico vs Old Girls, Biguá vs Woodlands, Old Ivy vs Yacht y Seminario vs Old Sampa. En esta etapa no habrá equipos libres.