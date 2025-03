La dura carta de una jugadora de Old Ivy por la fijación del inicio del Uruguayo de hockey sobre césped en el Día Internacional de la Mujer

"Cada 8M me interpela diferente, capaz por los momentos que voy transitando en mi vida. Este Día Internacional de la Mujer me interpela peleando en un lugar muy personal, donde esperaba que las cosas estuviesen más claras, después de haber sufrido tantos abusos, después de haber sentido tantos golpes. Hoy hablo de la Primera División del Hockey Uruguayo. Y particularmente de la Federación Uruguaya de Hockey (FUH), que decide comenzar un campeonato un 8 de marzo. A TODO mi entorno le parece una aberración, ningún deporte femenino comienza un 8 de marzo, pero la verdad es que no me sorprende... No me sorprende que una vez más hagan oídos sordos a nuestros pedidos y que los clubes aún ni se cuestionen el jugar", expresó Correa.