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Cuál es la mejor posición para dormir según la ciencia

Según el estudio publicado en 2018, la postura "más beneficiosa" logra respetar la curvatura normal de la columna y permite que todas las estructuras del cuerpo se encuentren más alineadas entre sí.

21 de marzo de 2026 15:32 hs
POSTURAS PARA DORMIR

Según el estudio de 2018 impulsado desde la Dirección General de Atención, la postura "más beneficiosa" logra respetar la curvatura normal de la columna y permite que todas las estructuras del cuerpo se encuentren más alineadas entre sí.

¿Cuál es la mejor posición para dormir?

Para los investigadores de la UNAM, la mejor posición para dormir es boca arriba. “Lo recomendable es usar un cojín debajo de las rodillas, para que descansen en una posición de ligera flexión y no queden completamente extendidas sobre la cama. Esto permitirá relajar la región lumbar y las caderas”, detallaron.

En este sentido, los académicos explicaron que, al momento de elegir la almohada, esta no debe ser ni muy alta ni muy baja. “Lo ideal es que solo abarque el espacio que queda entre los hombros y la nuca”, sumaron.

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Cu&aacute;l es la mejor postura para dormir

Cuál es la mejor postura para dormir

Por otro lado, la posición boca abajo se configura como la peor. “Se modifican las curvaturas normales de la columna vertebral, especialmente de la zona lumbar. Esta posición genera mayor presión sobre el corazón y obliga al cuello a mantener una postura forzada hacia un lado. Además, la cara debe liberarse para poder respirar. Por esta razón, despertamos con dolor de cuello o con la típica tortícolis”, precisaron.

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Cu&aacute;l es la mejor porstura para dormir

Cuál es la mejor porstura para dormir

Dormir de lado también es una buena opción. Sin embargo, se recomienda hacerlo con una almohada que dé soporte al espacio que queda entre el hombro y la oreja, y utilizar una segunda almohada entre las rodillas. De esta manera, se evitará que choquen entre sí, manteniendo las piernas alineadas con el tronco.

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