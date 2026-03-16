Seminario dio la gran sorpresa de la primera fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped: mirá club por club cómo se armaron

Con cuatro partidos comenzó el sábado el Campeonato Uruguayo 2026 de hockey sobre césped donde se registró una gran sorpresa. El joven equipo de Seminario derrotó a uno de los pesos pesados de la competencia, Old Girls.

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Con un gol de Inés Pesce , asistida por Julieta Del Piano, Seminario venció a las azulgranas, campeonas entre 2021 y 2024.

La golera María Paz Bianco tuvo una destacada actuación al atajarle un penal a Milagros Algorta.

El equipo de Lucía Laborde solo había ganado dos partidos la pasada temporada: 3-1 a Old Sampa y 2-1 a Yacht, los mismos que en su temporada debut (2024): 1-0 a Biguá y 5-2 a Ols Sampa.

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Seminario va por un nuevo año de crecimiento

20260314 Seminario primera fecha Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped 2026. Foto: Gentileza @ph__juli Seminario Foto: Gentileza @ph__juli

El bordó tiene una cara nueva para esta temporada: Faustina Valeck, quien llegó procedente de Biguá. Además, fueron ascendidas las sub 18 Sofia Franco e Inés Torres.

Gonzalo Martinoni sigue siendo el asistente técnico de Lucho Laborde y este año hubo un cambio de preparador físico con la llegada de Leonardo Machado.

Tienen todo para seguir creciendo.

Old Girls por volver a estar en la pelea

20250828 Old Girls tras ganarle el clásico a Old Christians de visitante Old Girls

Luego de su histórico tetracampeonato, Old Girls abdicó el título la temporada pasada al perder en cuartos de final contra Woodlands.

Matías "Melli" Pereiro sigue siendo el entrenador, acompañado por Patricio Draper y Manuel Álvarez.

La única baja que se registró para el arranque del año fue la de una de sus jugadoras símbolo: Cecilia Casarotti, embarazada.

Es un equipo llamado a definir por la capacidad de sus jugadoras y el trabajo conjunto con el cuerpo técnico.

Biguá vuelve a sacudir el medio repatriando a Manuela Vilar del Valle

20260309 Manuela Vilar del Valle gol a Gales repechaje mundial hockey sobre césped, Las Cimarronas. Foto: FIH Manuela Vilar del Valle Foto: FIH

El año pasado, Biguá se transformó en gran protagonista de la temporada alcanzando la final de los playoffs luego de contratar a la argentina Agustina Albertario.

Para este año, la entrenadora Soledad Villar y la defensora Agustina Alles convencieron a Manuela Vilar del Valle de volver a Uruguay y jugar por Biguá.

Jugadora formada en Yacht, máxima goleadora de la historia de Las Cimarronas (51 goles en hockey 11), Vilar del Valle llegará en mayo cuando termine su temporada en Bélgica con KHC Dragons. Tiene 31 años y aún mucho para darle a este deporte donde es, desde hace años, un modelo de deportista para las nuevas generaciones.

Ignacio Costas y Emiliano Fajardo acompañan a Villar en el cuerpo técnico.

El equipo debutó con derrota el sábado 2-1 ante Old Christians. El gol lo hizo Chiara Appenino.

Serán otra vez protagonistas en lo más alto.

Old Christians en busca de crecimiento y competitividad

20250826 Joosje Burg jugadora de Holanda Paìses Bajos hockey sobre césped con el plantel de Old Christians Old Christians

Le ganó en el debut 2-1 a Biguá con goles de Julieta Torres y Manuela Neme.

El equipo del Trébol metió otro de los pases del año con la llegada de Clementina Cristiani, integrante de Las Cimarronas, desde Old Sampa.

Este año cuenta con el reintegro de la goleadora Josefina Curci tras ser madre, mientras que Renata Basso causa baja por la misma razón.

Sigue como entrenadora Jimena Bouzas acompañada por Gabriel López de asistente, Fabio Barcia de preparador físico y el argentino Ezequiel Paulón como asesor técnico. Paulón es actualmente coordinador de los seleccionados de la Confederación Argentina de Hockey. "Es un lujo poder contar con él nuevamente este año, nos visita una vez por mes desde 2023", contó a Referí Bouzas.

"Desde el punto de vista integral buscaremos seguir creciendo como club, aumentar la base de jugadoras y continuar evolucionando en el Proyecto de Hockey. A nivel de resultados queremos ser un equipo competitivo, mejorar con respecto al año pasado, sumar los puntos necesarios que nos permitan acceder a playoff y a partir de ahí lograr llegar a semifinales", agregó la entrenadora.

El año pasado, Christians fue eliminado por Biguá en cuartos de final luego de un 2024 donde llegó a la final de los playoffs.

Es un equipo que sabe que parte con nivel de playoffs y que con una buena temporada puede pelear fuerte arriba.

Carrasco Polo, el campeón defensor

20251115 Carrasco Polo campeón hockey sobre césped Campeonato Uruguayo 2025 femenino mujeres. Foto: @hockey_cpc Carrasco Polo Foto: @hockey_cpc

Con Bettiana Ceretta como entrenadora, Carrasco Polo recuperó la corona el año pasado venciendo a Biguá en la final de los playoffs y a Náutico en la final del Uruguayo.

Las polacas no tuvieron ninguna incorporación ni retorno de jugadoras, pero sí sufrió las bajas de Valentina Agazzi, embarazada, de la cimarrona Florencia Peñalba quien se va a jugar a Terrassa de España, y de la multi campeona Matilde Kliche, quien deja la actividad federada del hockey para dividir su tiempo entre competencias de pickleball, tenis, fútbol y carreras en las sierras -como aficionada-, además de dirigir a tres categorías de Los Ceibos en hockey.

Agustina Martínez estará hasta mitad de año en Royal Victory de Bélgica.

Son jugadoras de Polo que actualmente están en el extranjero Elisa Etcheverry (España), Josefina Esposto (Australia) y Teresa Viana (España).

El objetivo es claro: repetir.

Náutico en busca de su revancha

20250325 Náutico plantel de Primera 2025 hockey sobre césped Náutico

El año pasado hizo una fase regular espectacular y ganó la Tabla Anual, pero después no pudo coronar el año en los playoffs ni en la final del Uruguayo ante Polo.

Martín Ocampo sigue como entrenador, Mateo Pereiro de asistente, Ignacio Pisano de asistente y Fernando Rivero de preparador físico.

Pereiro también es el nuevo coordinador luego de que Diana Pazos, un emblema del club, se jubilara.

El equipo cuenta con el retorno de Miranda Martínez y Agustina Díaz que jugaron el segundo semestre de 2025 en Real Sociedad y que vienen de defender a Las Cimarronas en el repechaje mundial de Hyderabad.

"La expectativa para este año es volver a jugar la final y poder salir campeones", dijo Ocampo.

Por la gran cantidad de jugadoras que tiene Náutico en la selección, su partido de la primera fecha contra Carrasco Polo se pospuso para el 21 de abril.

Woodlands sin Constanza Barrandeguy

Hockey sobre césped Woodlands 2025. Foto: @__cabane de @owchockey Woodlands Foto: @__cabane para @owchockey

Por maternidad, Constanza Barrandeguy anunció a fines del año pasado su retiro de Las Cimarronas y no jugará esta temporada en Woodlands.

Por la misma razón también causan baja Josefina Castelo y Macarena Antelo, al tiempo que Pilar Lugaro se sigue recuperando de su operación de ligamentos de rodilla.

Después de dos años, volvió a las canchas Belén Casal.

El equipo de Daniel Pereyra (entrenador) sumó a Mariana "Mapi" Gómez, emblema de Scuola Italiana en handball y profe de Las Cimarronas, al cuerpo técnico.

El arranque no pudo ser mejor: el sábado golearon 5-2 a Old Ivy con goles de Florencia Felvinczi en dos ocasiones, Manuela Barrandeguy, Faustina Oyenard y Sofía Trigo.

El equipo alcanzó las semifinales de playoffs el año pasado, en una muy buena temporada. Buscarán repetir.

Yacht con cambio de entrenador

20251018 Yacht Campeón de la Copa de Plata Campeonato Uruguayo 2025 de hockey sobre césped Yacht

Gonzalo Ferrer, que en 2024 había dirigido a Biguá, se transformó en el nuevo técnico de Yacht en lugar de Anastasia Olave que sigue en el cuerpo técnico de la selección junior y sub 19, además de formar parte del staff de las sub 14 y sub 16 celestes.

Ferrer es el entrenador de Los Cimarrones y fue por año el director técnico de Las Cimarronas.

Verónica Dupont y Guadalupe Azar marcaron los goles en el partido ante Yacht.

El equipo no pudo clasificar a playoffs la temporada pasada pero terminó ganando el consuelo de la Copa de Plata.

Este año volvió Valentina Peshezknejad quien fue madre por tercera vez el año pasado y dejó Iroé Gorozurreta que acaba de ser mamá por segunda vez.

A Ferrer lo acompaña Tomás Retamoso como preparador físico y se sumó como asistente Natalia Lodeiro.

Quieren volver a playoffs y que el proceso de crecimiento de varias jugadoras, que lleva años, dé un paso adelante.

Old Sampa con Manuela Quiñones de abanderada

20240605 Las Cimarronas, hockey sobre césped, amistoso con Las Leoncitas, Manuela Quiñones. Foto: @hockey.uy Manuela Quiñones Foto: @hockey.uy

Más allá de la salida de Clementina Cristiani a Old Christians, con lo que pierde una de sus grandes figuras, Old Sampa no registró más variantes.

Diego "Sueco" Correa sigue de entrenador y Carlos Fuscaldo es el head coach con Juan Martín Montero y Gonzalo Opertti de profes.

En su debut, el equipo empató 0-0 con Old Ivy y le ganó 3-2 en el shoot-out con tantos de Pilar Oliveros, Pilar Stirling y la histórica Lucía Lamberti. Esperan el retorno de Manuela Quiñones desde Las Cimarronas.

El año pasado fueron penúltimas en fase regular y cayeron en semis de Copa de Plata, pero saben que si logran su mejor versión, le pueden dar pelea a cualquiera.

Old Ivy en un año de transición

Old Ivy plantel 2024 hockey sobre césped. Foto: Instagram @hockeyoldivy Old Ivy Foto: Instagram @hockeyoldivy

Tras un gran 2024 donde llegaron a playoffs y complicaron a Old Girls, Old Ivy tuvo un 2025 irregular sin llegar a playoffs y perdiendo la final de la Copa de Plata.

"Este inicio de año está siendo de mucho cambio y mucha transición", contó una de sus referentes, María José Correa.

Carolina Vega, su jugadora-símbolo, se casó y se sumará al equipo en mayo.

Se espera por el retorno de Belén Barreiro de Las Cimarronas.

No siguen para esta temporada Rafaela Salustio, Julieta García, Magdalena Soto ni Emilia Vittola, aunque esta último aún no decidió si será parte del equipo en este 2026.

Isabel Zanella y Paulina Bellini están de viaje de intercambio y vuelven recién en junio.

Victoria Ramos sigue en recuperación tras su operación de ligamentos cruzados de rodilla, de la temporada pasada.

"Es durísima la cantidad de bajas, pero estamos felices con las pequeñas que suben porque que tienen mucho potencial aunque tendrán el desafío de jugar sub 18 y Primera, lo cual es difícil", comentó Correa.

Lucas Cantaro ya no es su entrenador y llegó en su lugar Horacio Motta.

Tras empatar 0-0 con Old Sampa en el debut, perdieron 3-2 en el shoot out donde anotaron Josefina Davies y María Paz Pérgola.