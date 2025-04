Pablo Migliore criticó a Edinson Cavani por su rendimiento en Boca Juniors y recordó el golazo del Chino Recoba en el clásico de Nacional ante Peñarol de 2014: "Entró 10 minutos y le dieron tres tiros libres"

Allí, comenzó a fustigar el rendimiento de Edinson Cavani en Boca Juniors, más allá de que ante River Plate no jugó por la lesión antedicha, que se trata de un desgarro en uno de sus gemelos.

"Te bancamos el momento. Yo te entiendo que querés bajar a mitad de cancha, compensar con sacrificio y contagiar a los compañeros", comenzó diciendo.

Y prosiguió: "Pero cuando recuperamos la pelota, ¿a quién se la damos? Tengo que contagiar en la semana, en los entrenamientos, pero el día del partido tiene que funcionar“.

Consultado acerca de si estaba conforme con Edinson Cavani hasta ahora, Migliore fue categórico.

"No es que no me cierra. Hagamos de cuenta que no están las cámaras. A mí no me sirve que haga la flechita (por su festejo de gol) contra San Martín de San Juan", sostuvo.

Pero además, Migliore habló en el programa de streaming argentino "La vieja escuela", y allí sostuvo que el arquero de Boca Juniors, Agustín Marchesín, fue el responsable del resultado por un supuesto error en el gol del 1-0 a cargo de Mastantuono desde 28 metros, y recordó un golazo que le hizo Álvaro "Chino" Recoba en la hora en un clásico contra Nacional.

"Pregúntale a cualquier arquero y te va a decir lo mismo. En la práctica tenés 50 pelotas más difíciles tocando el punto penal y que te la tiren por arriba, y en repeticiones estando cansado y sin piernas", comenzó diciendo. Y añadió: "Él (Marchesín) no reaccionó, no sé; no te lo puedo explicar. Capaz que a él le daba el sol de costado. Yo después miraba la imagen de la cámara y la sombra de la cancha de River Plate hace como una medialuna; capaz que le está dando el sol justo, no sé".

Y Migliore entonces recordó el golazo del Chino Recoba: "Puede ser el viento, pero vos tenés que volar, amigo. ¡Volá igual, qué me importa a mí el viento! A mí me agarró (Álvaro) Recoba y le dieron un campeonato de tiros libres al hijo de puta. Entró 10 minutos y le dieron tres tiros libres. ¡Boludo, dale, 10 minutos entró! Le dieron tres tiros libres: uno paso por acá (hizo un gesto), otro por arriba del travesaño y el otro la metió en el ángulo. ¡Qué querés! ¡Le das a esos tipos tres tiros libres y te van a clavar! No es joda, hay tipos que le pegan muy bien a la pelota y no es fácil".