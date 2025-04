El desafío más grande en la carrera de técnico que afronta Sebastián Abreu en un nuevo club en el que jugó Ake Loba cuando no quiso venir a Peñarol

Sebastián Abreu continúa creciendo en su carrera como director técnico y este miércoles se conoció el club que lo contrató, lo que lo transforma en el desafío más grande desde que se hizo cargo de su nueva función en 2019, cuando aún jugaba y dirigía a la vez, y ahora será el estratega de un equipo en el que jugó Ake Loba cuando no quiso firmar con Peñarol.

De esa manera, el futbolista que había defendido a Mazatlán de ese país y que no jugaba desde que se fracturó el peroné de su pierna derecha el 28 de octubre de 2023 (estuvo más de cuatro meses sin jugar), retornó al fútbol de ese país.

Así lo confirmó su representante, el argentino Lucas Domenech, entrevistado en Sport 890 el 9 de febrero del año pasado, como informó Referí.

Hoy, Ake Loba no juega más al fútbol profesional. Luego de un muy mal pasaje por Xolos Tijuana en el que jugó solamente tres partidos, sumó 134 minutos y no convirtió goles, volvió a Querétaro en el que se despidió en setiembre de 2024, ya que no ha jugado más.

No obstante, para el Loco Abreu será el desafío más grande en su carrera como entrenador cuando se haga cargo de Xolos Tijuana, un club de la Liga MX de Primera división de México.

1646227952318.webp El Loco Abreu

En 2019, Sebastián Abreu comenzó a dirigir en Santa Tecla de El Salvador, al mismo tiempo que jugaba.

Luego dirigió a Boston River, Always Ready de Bolivia, Paysandú FC, Universidad César Vallejo de Perú, y últimamente venía haciéndolo en Dorados de Sinaloa, al que defendió el Loco como jugador y también dirigió Diego Maradona, pero que milita en la Segunda división mexicana.

Así lo presentó Xolos Tijuana de México, su nuevo club: