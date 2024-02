El representante de Aké Loba tras pase frustrado a Peñarol: "La palabra en el fútbol no vale nada"

Lucas Domenech, el representante argentino del jugador marfileño Aké Loba, aclaró su situación y el pase frustrado del futbolista a Peñarol, como era esperado.

"Las negociaciones son largas. Estamos en febrero, los clubes están hasta el último momento para firmar un contratar. La gente de Peñarol conmigo se portó espectacular, solo tengo agradecimiento. Los pasajes de avión o lo que sea los pagué yo. Nadie me pagó nada", dijo Domenech en la tarde de este viernes en Sport 890.

Y agregó: “Al club no le hice un perjuicio ni en un pasaje- Lo que pasó es que cuando tenía cerrado lo de Peñarol, apareció la oferta de Tijuana que era 10 veces superior y yo se lo tuve que transmitir a mi jugador. Además de representar a muchísimos jugadores, mi relación con ellos es decirle la verdad y le tengo que mostrar que está esta oferta y ahora llegó la otra. Y el jugador tiene la decisión”.

“Acá no había nada firmado, acá no había nada. Solo había un arreglo conmigo- Apareció Tijuana con algo muy supeior. Simple. No hay tanto problema”, sostuvo.

Consultado acerca de si firmó el precontrato, Domenech dijo: “Tengo la carta de Peñarol de la queja, la tengo en mi mail. Tengo 10 años vendiendo jugadores, no soy un improvisado. No hay nada ilegal ni nada que pueda afectar a nadie. No hay un precontrato del jugador, no firmó nada- El que define esto es un juez en otra instancia”.

Al informarle que Peñarol dice que tiene pruebas suficientes de que el jugador firmó, el representante lo negó.

“Obviamente que no. Entiendo que un club tiene que salir a defenderse. Mis padres son uruguayos. Sé lo que es Peñarol. Un africano no sabe lo que es Peñarol, la magnitud. Él vive del otro lado del mundo”.

“Dije algo que lo hablé con los dirigentes: Peñarol, su hinchada, su gente, no sabe lo que era Ake Loba. Siempre tuvo salarios europeos y pasó una situación que era favorable para que lleguara que no era normal que un jugador de este nivel económico pudiera llegar. Pero pasó lo que tenía que pasar y vino un club con los números a los que está acostumbrado en los últimos cuatro años de su carrera”.

Domenech sostuvo que “Peñarol no fue utilizado. Económicamente estos equipos son mucho más poderosos que Peñarol. Tenía ofertas de Turquía, de Rusia, de Barcelona de Ecuador, de Sporting Cristal, de Alianza Lima, de Defensa y Justicia, y por encima de eso iba a ir a Peñarol. Elegimos a Peñarol porque le expliqué lo que significa Peñarol”.

El empresario argentino sostuvo que “la palabra en el fútbol no vale. Hace años que no vale. Yo obré con buena fe”.

Al ser consultado acerca de si Novick lo llamó el miércoles y él le dijo que igualmente el jugador venía a Peñarol, sabiendo que iba a ir a Tijuana, indicó: “Hubo algo que estuvo mal del club que me lo voy a guardar. Para mí, que sí hay fair play, no lo voy a hablar. Hubo un mal manejo de ellos que hizo que el jugador se sintiera incómodo”.

También dijo que Peñarol no puede ir a la FIFA. “Esto es humo. Mis palabras van a quedar reflejadas en el tiempo. Nunca el jugador firmó nada. Hubo una oferta escrita, pero no hay una firma del jugador.

“Ake Loba viene hace cinco años de ganar un dinero a nivel Europa. De estar en equipos grandes en el sentido económico. Peñarol tenía que mandarle los pasajes y le mandó un pasaje de 40 horas de vuelo en la salida de emergencia. Le dije al club: ‘Este chico está acostumbrado a viajar en un vuelo de 20 horas por lo menos en Business. No me mandes en económica porque le estoy diciendo que viene al más grande de Sudamérica y lo mandan al gallinero. Pagué todo yo”, indicó.