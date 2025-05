La postura que tomará Peñarol de ahora en adelante con los derechos de televisión y la información que llevó Ignacio Ruglio al consejo directivo que fue menospreciada

La AUF presentó un informe en el que plantea que los clubes pueden aspirar a recibir un piso de US$ 65 millones anuales de facturación, con US$ 47 millones de ingresos netos, cuando actualmente recibe US$ 17 millones anuales de Tenfield.