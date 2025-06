"No hay ningún elemento probatorio": Daniel Diverio se defendió de las acucaciones que lo vinculan al desvio de fondos del Fosvoc

El diputado del Partido Comunista (PCU) del Frente Amplio (FA) Daniel Diverio se defendió de las acusaciones en su contra y aseguró que "no hay ningún elemento" que lo vincule a él o a otro "compañero" del partido con la estafa realizada en el Fondo Social de la Vivienda ( Fosvoc ).

"Nosotros decimos con toda la tranquilidad y con mucha firmeza, que no hay ningún elemento que pruebe ningún vínculo con esa estafa, ni con el Partido Comunista ni con el Sunca, como tampoco con otros compañeros y compañeras que se nombran. Hasta el día de hoy la Justicia no nos ha convocado, no nos ha citado. Los únicos elementos que tenemos son los que salieron de la presa", dijo en rueda de prensa.