El nuevo plan de Peñarol para reforzar el arco tras el no de Fernando Muslera y que involucra a un golero del medio local

Peñarol deja atrás el sinsabor que le dejó el no que Fernando Muslera le dio el viernes de la semana pasada y mientras apronta tres días claves en el Torneo Intermedio, también sigue pensando en el mercado de pases que se abrirá en los primeros días de julio.

En el orden de prioridad, Peñarol quería reforzarse con un golero porque tras la salida de Washington Aguerre, todavía Martín Campaña o Guillermo De Amores no lograron darle al puesto una solidez como la que Aguirre pretende.

El nombre de Fernando Muslera sedujo y mucho. Peñarol presentó una oferta acorde a las exigencias que plantearon los representantes de Muslera, pero luego apareció con mejores números de Estudiantes y el golero se inclinó por esa.

El fin de semana ya se hizo el duelo, Peñarol le ganó a River Plate en el Saroldi y quedó como único líder del grupo A del Torneo Intermedio.

El nuevo plan de Peñarol para reforzar el arco

Antes y después de poner el nombre de Muslera en el mostrador, tanto Aguirre como la dirigencia manifestaron que con Campaña y De Amores el arco está cubierto.

La llegada de Muslera suponía para el área deportiva de Peñarol un claro salto de calidad.

De Amores arrancó la pretemporada y perdió el puesto cuando Peñarol cayó en los dos clásicos de verano. Si bien no cometió errores en los partidos, tampoco se pudo vestir de héroe.

Por eso, en la primera fecha del Apertura, Campaña fue el titular, a pesar de que venía de una larga inactividad tras lesionarse de gravedad en la rodilla en Al Batin de Arabia Saudita.

La titularidad de Campaña duró hasta el partido contra San Antonio Bulo Bulo, en Cochabamba, donde Peñarol se trajo un vital 3-0 y De Amores no tuvo mayor trabajo y sobre el final le dio una particular asistencia de gol a Maximiliano Silvera, con un tiro libre desde su propio campo.

La titularidad de De Amores cayó en la segunda fecha del Torneo Intermedio, cuando Peñarol visitó a Cerro Largo en Melo.

El golero, que había declarado que Aguirre charló con él y De Amores ante la posible llegada de Muslera y dejó en claro que no le gustó el proceder de Peñarol ("son situaciones que se viven en Peñarol, y el manejo quizás no es el ideal, pero uno sabe cómo son las reglas de juego"), sufrió una supuesta lesión muscular (Peñarol no comunica sobre las lesiones desde que Aguirre es DT).

Desde entonces, no volvió a entrar en la convocatoria.

Como el contrato de De Amores se termina a fin de año, ante la inminente llegada de Muslera, el golero se adelantó a buscar una salida del club. Rápidamente surgió el interés de Emelec de Ecuador. Pero por ahora en Peñarol no tienen noticia de oferta formal por el jugador ni tampoco una charla con el golero por un posible acuerdo de rescisión contractual.

Para que Peñarol vaya por Sebastián Sosa se tiene que dar que Campaña o De Amores se vayan de Peñarol. El que tiene chances de salir es De Amores.

20250504 Sebastián Sosa Juventud Liverpool Torneo Apertura 2025 Foto Inés Guimaraens (31).jpeg Sebastián Sosa Foto: Inés Guimaraens

Sosa, de 38 años, está en Juventud donde viene rindiendo a buen nivel.

Tiene a favor su experiencia, su buen presente y también su pasado en el club.

Sosa se formó en Peñarol y debutó en el Apertura 2007, contra Tacuarembó, cuando Gustavo Matosas era el entrenador y tras un pasaje a préstamo en Central Español volvió para hacerse dueño del arco aurinegro primero con Julio Ribas, en 2009, y luego, en 2010, con Diego Aguirre como DT.

El golero fue parte de la campaña que llevó a Peñarol a la final de la Copa Libertadores 2011.

Cuando Peñarol visitó a Juventud por el Torneo Apertura, Sosa y Aguirre se saludaron efusivamente antes del comienzo del partido que Peñarol ganó 2-0 en Las Piedras.

Si De Amores se va, Sosa tiene chances de volver a Peñarol.