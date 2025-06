"Debería ser cónsul de Milán ese ministro": Da Silva criticó a Carlos Negro tras el incendio en el exComcar

Da Silva expresó su desconcierto por la inacción del gobierno en cuestiones clave como la seguridad pública y la crisis carcelaria. "Yo no sé para qué es ministro, sinceramente. Vienen que mintieron durante cinco años para ganar las elecciones, resulta que ahora ganan y lo que son, son viajes y excusas. Viajes y excusas ".

RUMBO A URUGUAY "No tuvimos nada que ver": Lubetkin aseguró que Albisu y Olivera salieron de Israel tras operación del gobierno local

El senador enfatizó que el gobierno actual ha sido incapaz de tomar decisiones concretas frente a la creciente criminalidad en el país. A su juicio, la gestión del ministro ha dejado mucho que desear en el tratamiento de los problemas de fondo. "Nuestro gobierno tuvo una política frontal para el combate de la delincuencia, de las malandras también, en la reconstrucción de algunas cárceles. Pero ser ministro del interior es... no salir a llorar por Matilde, es salir a embarrarse de esos zapatos tan lustrosos que al ministro le encanta lucir ", aseguró Da Silva.

El legislador continuó criticando la falta de medidas efectivas, indicando que el ministro debe abandonar su imagen "de lujo" y asumir un rol más activo: "Esto tiene que cambiar el chupín por el overol y salir a dar la cara. Eso es lo que tiene que hacer". Según Da Silva, el ministro debería estar a la vanguardia del combate a la delincuencia, enfrentando las bandas criminales en lugar de continuar con sus viajes y excusas. "Lo que tiene que hacer es agarrar a los chorros. Mire, entre los chorros y la gente honesta y decente, nosotros siempre vamos a estar del lado de la gente honesta y decente", subrayó.

Sobre la situación de las cárceles, entiende que el gobierno actual ha mostrado una falta de propuestas concretas para solucionar la sobrepoblación carcelaria y la falta de infraestructura adecuada. “Se arregla con ampliando las cárceles. O sea, entre ampliar las cárceles o soltar al preso, yo voy por un lado y ampliar las cárceles. Yo no los quiero afuera".

Criticó también la falta de propuestas visibles por parte del ministro para abordar la crisis. "¿No hay propuestas de este gobierno con respecto a cárceles? Yo no las conozco", expresó Da Silva, sugiriendo que el gobierno no ha hecho esfuerzos concretos por mejorar las condiciones del sistema penitenciario ni por implementar medidas que realmente enfrenten el problema. Para el senador, el ministro del Interior debería centrarse en las acciones prácticas y no en discursos vacíos. "La propuesta yo la veo posando atrás de los monumentos en Europa. Para ahí sí tiene imaginación. Es bárbaro. Debería ser cónsul de Milán ese ministro del Interior", ironizó Da Silva.