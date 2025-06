Las ganancias que registró Zorzal en el primer trimestre y los avances de una posible tercera inversión

En el primer trimestre del año, Zorzal Inversiones Tecnológicas -cuyo objetivo es invertir en participaciones accionarias de empresas uruguayas vinculadas al ecosistema tecnológico y de software- reportó un patrimonio neto de US$ 5.420.358. Además, en este período la empresa obtuvo una ganancia de US$ 27.459 y activos bajo manejo por un total de US$ 5,56 millones.