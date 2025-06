El sector de la economía que pide dar "batalla cultural" y recibir más beneficios fiscales

A su vez, el vicepresidente Alejandro Abulafia expuso que el sector todavía no ha logrado salir del “círculo rojo” del turismo , teniendo poca participación en las decisiones políticas y de desarrollo del país.

Según datos aportados por la cámara, que surgieron de un estudio elaborado por Ceres, el turismo representó en 2024 el 5,8% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en 2017 había sido de 8,4%. La estimación es que llegue al 6,4% del Producto en 2025.

Marina-Cantera-DB_02.webp Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo Diego Battiste

Abulafia expuso que la percepción es que se pueden recuperar los niveles de años atrás. Añadió que las exportaciones equivalen al 12% del total, con un ingreso por US$ 2.000 millones anuales. Sobre el mercado de trabajo mencionó que la actividad tuvo 104.000 cotizantes directos al Banco de Previsión Social (BPS), con más de 121.000 empleos asociados.

“Todo lo bueno que comentamos anteriormente tiene una contraposición bastante fuerte cuando analizamos la participación en la asignación presupuestal”, afirmó el vicepresidente de la gremial.

Para ejemplificar informó que el Ministerio de Turismo contó con recursos de aproximadamente US$ 16 millones en 2024, lo que significó el 0,08% del Presupuesto Nacional, con una reducción, en términos reales, de 35% respecto a 2011.

El estudio de Ceres mostró que de 33 organismos relevados, solamente el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tuvieron presupuestos menores que la cartera.

La cámara también mostró diferencias en materia tributaria. Señaló que el conjunto de la economía recibe, en promedio, un 6,1% de beneficios fiscales, mientras que el turismo percibe el 2,5%. Entonces, la visión de la gremial es que hay una incongruencia entre el potencial de crecimiento posible y la asignación de recursos y beneficios que recibe.

“Para muchos, todavía sigue siendo una actividad de esparcimiento. Si queremos que tenga el crecimiento que visualizamos es necesario que quienes toman decisiones y generan condiciones lo vean como una actividad productiva”, afirmó Abulafia.

1618612124234.webp José Ignacio y Punta del Este son dos de los lugares preferidos por los argentinos que deciden quedarse a vivir en Uruguay Ministerio de Turismo

En ese sentido, Cantera remarcó la importancia de incluir a la actividad en la agenda de temas de discusión para el próximo presupuesto. “Eso nos hace redoblar esfuerzos para darles herramientas a ustedes, los legisladores, para que puedan ayudarnos a dar esta batalla cultural, para visualizar al turismo como una herramienta de desarrollo del país”, afirmó la presidenta de la gremial.

Medidas y beneficios

Después de las primeras exposiciones, los representantes empresariales enumeraron una serie de medidas que tendrían como objetivo potenciar al sector.

Uno de los puntos es la aplicación de IVA tasa cero a todos los servicios brindados a los no residentes, de forma permanente. Generalmente, en los meses previos al inicio de la temporada el gobierno anuncia los incentivos que se otorgarán a los turistas en el verano. “Eso quiere decir que todos los años hay que estar pendientes para ver si podemos difundir que los no residentes no van a tener IVA”, comentó Cantera.

La cámara también planteó que haya una evaluación para la exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) al turismo, mediante un esquema similar al utilizado en el sector de las tecnologías de la información (TICs).

Otra aspiración fue la de dotar al ministerio con una asignación presupuestal adecuada. “El presupuesto que tiene no le permite hacer una promoción, como se debería, en mercados prioritarios, como Brasil y el resto de la región”, indicó.

Además, como políticas públicas de fomento a la inversión se mencionó la mejora del acceso al crédito y beneficios fiscales para micro y pequeña empresas turísticas y la repetición de incentivos a través de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) para proyectos de renovación y modernización.