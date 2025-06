La Justicia confirmó la condena a los hermanos Peirano, exdirectores del Banco de Montevideo, en beneficio de los ahorristas

La sentencia confirma la cuantificación de los daños causados por los responsables, entre los que destacan los hermanos Peirano, principales figuras en la administración del banco. Juan y Jorge Peirano deberán pagar U$S 195.495.664 , mientras que Dante Peirano fue condenado a abonar U$S 199.369.678,78 .

Otras entidades y personas involucradas en el proceso judicial, también fueron objeto de condena, con montos significativos establecidos por la SCJ. Entre ellos, se encuentran: Rospide con U$S 10.000.000, Daniko SA con U$S 318.186, Baystand International con U$S 4.351.319, Banco Velox con U$S 2.665.970,52 y VIC con U$S 39.227.000.