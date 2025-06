¿Qué incautó la Policía a los sindicalistas del Sunca condenados por apropiarse de dinero del Fondo Social de Construcción?

Por último, Rivero fue detenido en su casa del barrio Lavalleja, donde incautaron un tercer iPhone, un auto Peugeot y una "casa rodante" con su correspondiente libreta.

¿Por qué fueron condenados los tres sindicalistas del Sunca?

La investigación se inició por el desvío de fondos del Fosvoc durante el año 2024 y 2023. El semanario Búsqueda informó que una auditoría detectó transferencias irregulares de dinero por unos US$ 840.000 entre febrero y diciembre de 2024 que llevó a la directiva de Fosvoc a presentar la denuncia pero que las maniobras irregulares identificadas superan el millón de dólares.

En la audiencia de este jueves a cuyo audio El Observador accedió, la fiscal adjunta de Delitos Económicos Gabriela Gómez señaló que la investigación constató "un modus operandi tendiente a financiar actividades" que incluyó a no menos de 15 personas que cumplían distintos roles -unos transferían dinero, otros lo recibían, otros lo derivaban- "permitiendo que el dinero mal habido" siguiera "la ruta diseñada, con carácter sólido" en lo que constituyó una verdadera asociación para delinquir.

La fiscalía constató que en principio las maniobras ascendieron a $ 47,5 millones y US$ 22.260, lo que supera el US$ 1 millón. Además señaló que, si bien las maniobras detectadas arrancan en 2023, "no se puede descartar" que hayan empezado antes.

La mayoría de las declaraciones mencionan a Bernaola como el principal articulador de las maniobras. Sin embargo él, al declarar en la Policía, este señaló a otros de los expulsados como responsables y mencionó posibles vínculos políticos.

En sus declaraciones, los tres aseguraron que las órdenes provenían de figuras de alto rango dentro del movimiento sindical, mencionando específicamente a Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y del Partido Comunista (PCU); al senador del Frente Amplio y el PCU Óscar Andrade, y a Daniel Diverio, exsecretario general del mismo sector.

Andrade negó las acusaciones, argumentando que "tienen que tener una prueba" para sustentar las acusaciones en su contra. En una entrevista con el programa Las Cosas en su Sitio (radio Sarandí), el senador aseguró: "Hay cinco delincuentes que fueron con el mismo asesor jurídico, intentaron desviar la atención para este lado y ahora van por acuerdo abreviado porque están hasta las manos. No hay un mensaje de texto, no hay una captura, una transferencia, no se lo cree nadie"

El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez investiga si dinero de la maniobra terminó en las arcas del Partido Comunista del Uruguay (PCU) o en la campaña a favor del "Sí" a la reforma de la seguridad social.

Rodríguez dijo en rueda de prensa este jueves que Andrade y Diverio “en principio están en carácter de imputados, porque se les está atribuyendo cierta participación dentro de lo que es toda la investigación de estos hechos”. Agregó que se los señala como que estaban “dentro del sistema donde circulaban todas estas maniobras”.