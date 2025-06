Condenaron a tres sindicalistas detenidos por apropiarse del dinero del Fondo Social de la Construcción

En sus declaraciones, los tres aseguraron que las órdenes provenían de figuras de alto rango dentro del movimiento sindical, mencionando específicamente a Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y del Partido Comunista (PCU); al senador del Frente Amplio y el PCU Óscar Andrade, y a Daniel Diverio, exsecretario general del mismo sector.

Andrade negó las acusaciones, argumentando que "tienen que tener una prueba" para sustentar las acusaciones en su contra. En una entrevista con el programa Las Cosas en su Sitio (radio Sarandí), el senador aseguró: "Hay cinco delincuentes que fueron con el mismo asesor jurídico, intentaron desviar la atención para este lado y ahora van por acuerdo abreviado porque están hasta las manos. No hay un mensaje de texto, no hay una captura, una transferencia, no se lo cree nadie"

¿Qué se sabe del desvío de dinero del Fondo Social de la Construcción?

En total hay 15 indagados en la causa pero en esta instancia se decidió empezar por la formalización de estos primeros tres sindicalistas que fueron expulsados del Sunca por defraudar la confianza del gremio.

La investigación se inició por el desvío de fondos del Fosvoc durante el año 2024 y 2023. El semanario Búsqueda informó que una auditoría detectó transferencias irregulares de dinero por unos US$ 840.000 entre febrero y diciembre de 2024 que llevó a la directiva de Fosvoc a presentar la denuncia pero que las maniobras irregulares identificadas superan el millón de dólares.

La mayoría de las declaraciones mencionan a Bernaola como el principal articulador de las maniobras. Sin embargo él, al declarar en la Policía, este señaló a otros de los expulsados como responsables y mencionó posibles vínculos políticos.

La Fiscalía investiga si dinero de la maniobra terminó en las arcas del Partido Comunista del Uruguay (PCU).

Varios de los implicados que declararon ante la Policía mencionaron al Partido Comunista y el propio Bernaola se refirió al uso de dinero para financiamiento de la campaña del “Sí” a la reforma de la seguridad social, y de la campaña de las elecciones nacionales y de las internas del Frente Amplio.