Valeria Ripoll afirmó que "no se entendía de dónde salían los fondos" para la precandidatura de Andrade

La excandidata a vicepresidenta Valeria Ripoll , afirmó que cuando era sindicalista "no se entendía de dónde salían los fondos" para la precandidatura de Óscar Andrade en el Frente Amplio .

Del Fosvoc, además del Sunca y de la Cámara de la Construcción, participan la Liga de la Construcción del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción y la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este.

20250611 Óscar Andrade. Cámara de Senado. Senadores del Frente Amplio, FA. Foto: Inés Guimaraens

Los ahora condenados hablaron sobre la participación del senador comunista Óscar Andrade y del diputado del mismo partido Daniel Diverio; por su parte el fiscal del caso no descarta citarlos para indagar sobre la presunta participación de ambos en el esquema de desvíos.

“Esto del financiamiento del PCU a partir de los dineros de distintos sindicatos es algo que en la interna del PIT-CNT todos escuchamos", dijo Ripoll en calidad de panelista del programa Esta boca es mía de Canal 12.

La panelista aseguró que no podía denunciar algo de lo que no tenía pruebas y volvió a cuestionar que la central sindical no tuviera "personería jurídica”.

"Una de las cosas que se decía muchísimo en el PIT-CNT tenía que ver con el financiamiento del Sunca y otros sindicatos de lo que era una campaña de precandidatura de Óscar Andrade, donde no se entendía de dónde salían los fondos para hacer un montón de actividades”, contó la excandidata a vice del Partido Nacional.

“Me acuerdo de que había mucha gente en el Sunca que estaba indignada", agregó.