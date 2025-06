Sindicalistas condenados son "eslabones de una cadena delictiva organizada mucho más amplia que incluye al Sunca y al Partido Comunista"

En la audiencia de este jueves a cuyo audio El Observador accedió, la fiscal adjunta de Delitos Económicos Gabriela Gómez señaló que la investigación constató "un modus operandi tendiente a financiar actividades" que incluyó a no menos de 15 personas que cumplían distintos roles -unos transferían dinero, otros lo recibían, otros lo derivaban- "permitiendo que el dinero mal habido" siguiera "la ruta diseñada, con carácter sólido" en lo que constituyó una verdadera asociación para delinquir.

La fiscalía constató que en principio las maniobras ascendieron a $ 47,5 millones y US$ 22.260, lo que supera el US$ 1 millón. Además señaló que, si bien las maniobras detectadas arrancan en 2023, "no se puede descartar" que hayan empezado antes.