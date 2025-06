"Dejan esta bomba de tiempo y no se hacen cargo de nada": Bettiana Díaz cruzó a la administración pasada por estado de las cárceles

La senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz cruzó a la oposición por la situación de las cárceles en Uruguay y señaló la administración pasada dejó una "bomba de tiempo", y no se hizo cargo "de nada" .

En rueda de prensa, la legisladora lamentó la situación ocurrida este lunes en la cárcel de Santiago Vázquez ( ex Comcar ) donde cuatro presos murieron en un incendio.

Tras esto, fue consultada por si la LUC es responsable de esta situación y respondió que es la causante de la "inflación penal" que hay en las cárceles.

"Ese es un camino muy desacertado que han recorrido todos los gobiernos. Descubrimos todos que la misma receta de inflación punitiva no es la solución. De hecho, hoy tenemos más gente presa que nunca y nadie se siente más seguro, al contrario", sostuvo.

Este es, entiende Díaz, un problema que ya no es de la administración pasada o de los elementos penales que inciden, sino que es una situación que "tenemos como Uruguay y como sistema político", dijo y agregó que el estado de las cárceles "son una vergüenza".

Tras esto, señaló que el gobierno pasado desarmó "varios programas" de tratamiento para los privados de libertad.

"Me parece ridículo cuando escucho que la gente piensa que los privados de libertad se rehabilitan con trabajo y estudio en un sistema totalmente reventado de gente que no tiene plazas laborales, que no tiene funcionarios para mover a los presos desde la celda hasta el polo educativo", criticó.

Para la legisladora del FA, hay varios discursos propinados por personas que "no pisan las cárceles" y que son "para la tribuna".

"Realmente tenés muchas situaciones donde no solo hay que mejorar el presupuesto, sino que también hay que mejorar la gestión", afirmó y luego aseguró que la vuelta a la "vieja Policía" durante la administración de Larrañaga, Heber y Martinelli "fue un retroceso total".

"Si dejan esta bomba de tiempo y no se hacen cargo de nada, nunca se hicieron cargo de nada", dijo tras críticas de la oposición por iniciativa de desprisionalización.

En cuanto a este proyecto, señaló que es un camino que han recorrido otros países con "mucho mayor éxito que los que tiene en términos de convivencia y seguridad Uruguay".

"Las cárceles hay que pensarlas como un problema de convivencia", señaló la legisladora de izquierda.

Finalmente, se refirió a la "herencia" que dejó el gobierno pasado y particularmente la "pésima gestión de Martinelli".

Hay "1.500 plazas en el penal de Libertad que ya tiene 1300, entonces vamos a tener un nuevo Comcar que tiene estos problemas porque tiene 5000 personas, 1000 más en Punta de Rieles, trasladando mujeres. ¿Cuándo vamos a discutir si tenemos que tener mujeres presas con sus hijos? ¿Cuánto más queremos tener niños presos en el Uruguay?", señaló.