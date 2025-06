Dirigente de Nacional salió al cruce de Ignacio Ruglio por sus quejas contra los jueces: "Este modus operandi le ha dado resultados a Peñarol"

"No me genera nada, Peñarol está en su derecho" , expresó al respecto Britos en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

En cambio, sobre el estado de WhatsApp que publicó Ruglio en el primer tiempo del partido de River Plate vs Peñarol criticando a Feres y expresando que Peñarol es sistemáticamente perjudicado por los jueces y que Nacional es sistemáticamente favorecido por los arbitrajes, Britos manifestó: "Eso sí, porque de nuevo quiere instalar un relato que ya lo ha venido instalando estos años de que en todos los campeonatos a Nacional lo llevan de la mano. Esos sí que no son los caminos, ese no es el mensaje y Nacional no va a mirar para el costado. Por lo menos, en lo que a mí respecta, no me parece que tenga que mirar para el costado como que no pasó nada cuando un presidente, de Peñarol en este caso, con el peso político específico que ya tiene, empieza a instalar un relato de que a Nacional otra vez lo llevan de la mano, que ellos son los perjudicados todo el tiempo, ese relato hay que cortarlo".

Federico Britos Federico Britos Foto: Leonardo Carreño

Consultado si en la directiva de este lunes Nacional manejó el tema, Britos respondió: "Lo tocamos por arriba, institucionalmente el club no se va a expresar. Fueron impulsos de diferentes directivos, en mí caso dije que para mí lo más fácil es no entrar en este juego, pero siento que tengo la obligación de hacerlo cuando veo que hay alguien con peso político diciendo eso, para algo estoy yo acá: para defender los intereses del Club Nacional de Football".

"Es un modus operandi que él ha manejado en los últimos campeonatos, es la instalación de un relato y si vos lo dejás pasar, en algún momento eso empieza a generar presión y no está bueno, que el arbitraje empiece a estar con esa presión arriba. Todos nos estamos jugando cosas. Si hay quejas, están los canales para hacerlas y me parece perfecto que vayan al Colegio de Árbitros. Si se instala un relato no, porque no quiero que el arbitraje empiece a estar con presión arriba que como ha pasado en otros años se hace insostenible", agregó.

"Este modus operandi le ha dado resultados a Peñarol, es claro, porque es natural. Cuando tenés una presión tan grande solo de un lado y del otro lado se entiende que lo mejor no es entrar en estas guerrillas públicas, y después esa presión, aunque no quieras, termina pesando. Estamos para dar batallas en todas las áreas. Si hay que bajar al barro en estas cosas, bajaremos. Cualquiera de esta directiva puede bajar al barro", anunció el joven dirigente.

La mirada de Federico Britos sobre el arbitraje de Andrés Matonte

Ruglio también metió en el paquete de sus quejas lo que fue el arbitraje de Andrés Matonte que el sábado expulsó a tres jugadores de Racing en el partido que Nacional le ganó 2-1 en el Parque Viera.

"Es un juez que me gusta porque deja jugar. Tuvo un primer error en una falta a Nicolás López, que para mí es roja, le dejó los tapones marcados de la mitad de la pierna para abajo, si es en el zapato puede justificar que haya ido a la pelota, por eso para mí era roja directa, pero no lo echó. Después el jugador de Racing hizo como tres faltas seguidas y a la tercera tuvo que echarlo. La segunda (expulsión) me parecen dos amarillas claras, una a Mereles, otra a Otero. En la tercera expulsión sería un atrevido si te digo que estuvo bien expulsado aunque el jugador (Gastón Bueno) reconoció que se fue un poco de boca. No me pareció el mejor arbitraje de Andrés, pero tampoco de lo peor. En su estilo de dejar jugar a veces está un poco por debajo de la media de cobrar faltas".

La mirada de Federico Britos sobre el arbitraje de Javier Feres

Sobre el arbitraje de Feres, en River vs Peñarol, Britos "Tuvo dos o tres polémicas. La mano que no cobra penal viéndola en el VAR son esas manos grises que es mano pero tampoco interfiere en un remate al arco, no tiene la mano antinatural, como que erra el cabezazo y cae en la mano, pero obviamente es polémica, pero no tengo tan claro si era penal. Después en la expulsión directa no hubo revisación, me pareció una entrada abajo donde se va al balón, pero son jugadas de interpretación. En las dos pudo haber cobrado algo distinto".