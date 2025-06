La bronca de Ignacio Ruglio con la mano que Javier Feres no vio penal a Peñarol contra River Plate y el recuerdo de Nacional: "El 100% de los campeonatos los empujan; no falla"

El presidente carbonero no ocultó su malestar pese a que su club ya iba ganando; La bronca de Ignacio Ruglio con la mano que Javier Feres no vio penal a Peñarol contra River Plate y el recuerdo de Nacional: "El 100% de los campeonatos los empujan; no falla"