Diego Aguirre: los 15 partidos invicto con Peñarol, el estado de Guillermo De Amores y el partido "bisagra" ante Liverpool

Consultado por ese bajón que Peñarol atravesó en el segundo tiempo y específicamente por el grave error que cometió Juan Rodríguez en el gol de River, Aguirre dijo en conferencia de prensa: "Me quedo con que hace 15 partidos que no perdemos, los errores no han sido significativos, puede haber, como hay una cantidad de cosas buenas, pero prefiero ver lo bueno, cómo nos recuperamos. cómo clasificamos en la Copa y que ahora estamos punteros en el Intermedio".

"Fue un partido que se nos presentó muy favorable en el primer tiempo y deberíamos haber hecho algún gol más, pero nos quedamos con que el primer tiempo jugando 11 contra 11 fuimos superiores. En el segundo fue más desordenado y no jugamos como deberíamos haber jugado", reflexionó el DT.

"Controlamos el partido, encontramos los goles, generamos situaciones, no tuvimos situaciones de gol en contra, no recuerdo ninguna del primer tiempo, encontramos los caminos al gol. De a poco estamos en un ciclo positivo que hay que mantener, se viene una semana importante de tres partido y tenemos que ganar todo lo que podamos para pensar en el Intermedio y también en la Tabla Anual", agregó.

David Terans y la oportunidad que se "merece"

Sobre el cambio que hizo en comparación con el partido ante Defensor Sporting colocando como extremo a David Terans en lugar de Diego García, Aguirre manifestó: "Hay que darle minutos para que pueda encontrrar su mejor ritmo, su lugar en el campo; estamos haciendo variantes para darle las oportunidades que merece".

Diego Aguirre no quiso hablar sobre Fernando Muslera

Sobre la no llegada de Fernando Muslera a Peñarol, Aguirre no se quiso manifestar: "Tranquilo, nada para decir, hablo de los que están o cuando estén los jugadores confirmados; nada para decir".

La actualización que hizo Diego Aguirre sobre el estado sanitario de Guillermo De Amores

Ausente en los últimos partidos Guillermo De Amores por una supuesta (Peñarol nada informa oficialmente a través de su sanidad o canales oficiales) lesión muscular, Aguirre fue preguntado sobre sus declaraciones post partido ante Defensor Sporting donde dijo que De Amores ya estaba bien y que ante River Plate iba a estar "a la orden", cosa que no ocurrió: "Como había estado una semana parado y no entrenó normal, por precaución se decidió que no estuviera, mañana entrena normal con todos, por suerte no hay problemas",

¿Piensa Diego Aguirre en un clásico con Nacional por la final del Torneo Intermedio?

"Quedan tres partidos, en serio, es una situación que tenemos que cuidar y ganar los que quedan, el jueves toca ir a Belvedere. Lo tomamos como un partido bisagra porque en caso de ganar podemos estar para definir en todo", respondió el DT de Peñarol.

Peñarol jugará este jueves contra Liverpool a la hora 15.00.