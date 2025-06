Las "cosas raras" que Gastón Bueno vio en el partido que Racing perdió con Nacional, con tres expulsados, y el pedido de disculpas por lo que le dijo al árbitro Matonte

En el caso del capitán Bueno fue sancionado por el árbitro después de expresiones, que no se escucharon desde la tribuna, pero que luego del partido generaron que el defensa de Racing pidiera disculpas públicamente.

Nacional vs Racing Andrés Matonte amonesta a Alex Vázquez.jpeg

“El partido estaba caliente en el momento. Hice un comentario que no debí haber hecho, pero los jugadores de Nacional también lo hicieron y no tomó la misma decisión (expulsarlos). Venía caliente por el partido, porque vi que nos estaba condicionando, pero más nada. Le pido disculpas a él si considera que le falté el respeto. Mi intención no fue esa”, comenzó explicando el jugador después del partido.