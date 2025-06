Diego Aguirre habló de Fernando Muslera y su charla con Campaña y De Amores, del interés de Peñarol por Maxi Gómez y por qué Ignacio Ruglio "se puso romántico"

PEÑAROL El jugador que quería Diego Aguirre y que le dijo que no a Peñarol y que aún no le respondió al interés de Racing de Avellaneda, futuro rival aurinegro en la Copa Libertadores

Para el DT, “lo básico” era que Muslera quisiera jugar en Peñarol. “Era la idea”.

Aguirre también habló de la charla que mantuvo con los dos goleros de Peñarol, Martín Campaña y Guillermo De Amores, cuando se daba por hecha la llegada de Muslera y les avisó sobre esa situación.

“Fue algo sano y bien intencionado”, señaló sobre la charla que mantuvo y dijo que no ve necesario volver a hablar.

“En la medida que confirman que está arreglado Fernando Muslera, por respeto a dos jugadores importantes y de trayectoria como son De Amores y Martín, dije ‘va a venir Muslera, tenemos tres goleros con peso, si uno tiene la posibilidad de salir, se lo vamos a facilitar. Pero si se quedan en cantado’. Y como no pasó, perfecto. No es que salimos al mercado a buscar un golero”, expresó.

20250209 Martín Campaña. Clásico, Nacional, Peñarol, Campeonato Apertura. Foto: Inés Guimaraens

“Se presentó lo de Fernando Muslera desde hace tiempo que se viene hablando y fue algo que se fue dando”, dijo Aguirre, quien señaló que pasó por esa misma situación cuando José Chilavert llegó al club en 2003.

“Está todo bien y es entendible la situación que se presentó, y ellos saben que los considero”, agregó sobre Campaña y De Amores.

Consultado específicamente por si Muslera en algún momento le había dicho que quería ir a Peñarol, dijo que "no" y agregó que habló "a principios de años" con el golero y que luego habló con sus representantes.

Y ante la pregunta de si no faltó “un mimo” de su parte hacia el golero. “No lo sabés, tal vez sí, tal vez no, tal vez podría ayudar. No lo sabés. Son situaciones que quedan atrás. Desearle lo mejor a Fernando y que esté todo bien. Yo no me quedo con ninguna situación pendiente de nada”

Lo que dijo sobre Maxi Gómez

Aguirre también fue consultado por el interés de Peñarol por Maximiliano Gómez, el delantero de Defensor Sporting por el que los carboneros hicieron una oferta luego de que Nacional iniciara gestiones para ficharlo.

20250518 Maximiliano Gómez Nacional, Defensor Sporting, Torneo Apertura 2025. Foto: Leonardo Carreño Maximiliano Gómez Foto: Leonardo Carreño

“Yo la respuesta cuando me preguntan por Maxi Gómez fue: ¿quién no va a querer a Maxi Gómez?”, señaló. “Porque creo que es un jugador de buen nivel, de selección. Pero no hubo más que eso y en ningún momento sentí que pudiera estar cerca de venir acá con nosotros”.

El DT señaló que el club hizo una oferta, pero eso no significa que "esté cerca de llegar". “Para mí no había muchas posibilidades, no lo sentí en ningún momento”, dijo.

Ignacio Ruglio “se puso romántico”

Aguirre señaló que él no tira nombres de futbolistas en el mercado de pases. “Es todo lo contrario”, comentó el técnico. “Trato de no manejar nombres, sobre todo en un momento en el que estamos terminando campeonatos. Yo me cuido muchísimo de tirar nombres”, agregó.

También señaló que el 80% de los nombres que se manejan son “imposibles” de que lleguen.

1700666442232.webp Aguirre y Ruglio el día de la presentación de la vuelta del DT Oficial CAP

“Cuando es un nombre que quiero, no lo traslado a nadie hasta que sea viable”, comentó.

El DT señaló que en Peñarol “todo se magnifica” y por eso surgen nombres. “A veces hablan de algún nombre que yo no lo hablé con nadie pero es producto de que están en el mercado. Es normal, despierta mucha adrenalina”.

Además, fue consultado por la frase que dijo el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien días atrás dijo que con el entrenador tenía un diálogo muy fluido en los períodos de pases como si fueran “dos novios en el primer mes de enamorados”

“Se puso romántico”, comentó, entre risas, Aguirre, quien señaló que habla con todos los directivos pero que con el presidente lo hace más debido a que es quien toma más decisiones.