San Antonio Bulo Bulo vs Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores: Leandro Umpiérrez metió un bombazo y estuvo a punto de abrir el marcador para el manya

La impactante diferencia de presupuestos de Peñarol y San Antonio Bulo Bulo

Dirigentes de Peñarol revelaron este martes que el presupuesto de San Antonio Bulo Bulo es de US$ 2 millones al año y que el de Peñarol está entre US$ 25 millones y US$ 26 millones al año. Mirá los detalles en esta nota.