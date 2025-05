Eugenio Figueredo acusó a Paolo Montero de pedir dinero para ganar un partido con la selección uruguaya por Eliminatorias y a Luis Suárez de "mentiroso"

El expresidente de la AUF, Eugenio Figueredo (92 años) habló de su vida, de su pasado en el fútbol, contó historias y en el final de una charla de más de una hora fue muy duro con Paolo Montero , a quien acusó de pedir dinero en la selección para ganar un partido, trató al goleador histórico de la selección Luis Suárez de “mentiroso”, dijo cómo hizo con la Mutual de Futbolistas para que no le hicieran paro bajo su presidencia, cuestionó el accionar del actual presidente de Liverpool, José Luis Palma , dijo que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio se gastó todo el dinero que le dejaron y que el club no tiene más, y que el presidente de FIFA, Gianni Infantino , “le robó” el puesto a Michel Platini.

La charla se produjo en el podcast “Seca al desnudo”, que se puede ver al final de este artículo, y Figueredo acusó al excapitán de la selección, Paolo Montero, de pedir US$ 30.000 para ganar un partido y lo tildó como “el peor jugador que conocí como persona” y que “ no sirve para nada ”.

Dijo que consiguió US$ 250.000 por año para la Mutual de Futbolistas, cuando asumió como presidente de la AUF para que no le hicieran paro.

Explicó que a través de sus gestiones FIFA le otorgó medio cupo más en las Eliminatorias a Sudamérica para los mundiales desde 2002 y que gracias a eso Uruguay llegó a los mundiales, pero “todo eso a nadie le importa”.

Se quejó de la mentalidad de los dirigentes de “cuadros chicos” y apuntó al presidente de Liverpool, Palma, “vendió por más de US$ 20.000.000 y tiene una cancha podrida”

Dijo que “no hay dirigentes, nadie quiere agarrar” en el fútbol, y afirmó que Ruglio se gastó los US$ 10.000.000 que había, se gastó toda la plata y no hay un mango en Peñarol”.

Finalmente dijo que Infantino le robó el puesto a Platini en FIFA y recordó que al actual titular de FIFA no lo dejaban entrar a las reuniones porque fumaba.

¿Qué súper poderes te gustaría tener? “Los tuve todos”

En la charla, le preguntaron a Figueredo qué súper poderes le gustaría tener, y respondió esto: “Los tuve todos, porque siempre fui una especie de líder. Me crié con gente mayor y la gente mayor te mandaba. No te permitía hacer una cosa u otra. Entonces aprendías a manejarte después con ese criterio, de comandar. Eso es de la naturaleza. En todos los rubros que estuve tuve la suerte de ser líder, mandón. Siempre manejaba la coyuntura del grupo. Cuando empecé a trabajar a los 18 años, todos me pedían una entrada para el fútbol, par el básquetbol, para el boxeo. Nadie tenía un mango y yo ya estaba trabajando, tenía conocimientos, recursos y lo podía hacer. Siempre manejé de esa manera los grupos”.

Dijo que le hubiera gustado ser abogado.

Sobre su forma de actuar, explicó: “No soy mucho de reaccionar sino de pensar, de esperar el momento, y en ese momento actuar cuando alguien me hizo algo que me hizo enojar. Lo espero, y normalmente vuelven”.

Destacó sus aportes al fútbol en varios niveles. “A la AUF le dejé una sede nueva, un complejo deportivo nuevo y le dejé a Tabárez. Dejé mucho en el fútbol”.

0001447230.webp Óscar Tabárez en conferencia C. Pazos

Sobre Bielsa: “Quiero ver cómo termina Bielsa. Hizo una maravilla, los hizo correr, pero eso es momentáneo no es duradero”.

Consultado acerca de cómo le gustaría que lo recuerden? “Me van a recordar como me conocen. Los que vayan a enterrarme o al velorio ya me conocen. Yo estoy contento con la vida que hice, con la vida que logré, con seis hijos”.

¿Te arrepentís de algo? “No tuve arrepentimientos porque las decisiones que tomé fueron muy pensadas. Tuve tiempo de pensar los pros y contras. El día que me fui del fútbol fue un día que Tabaré Vázquez escribió en un artículo en el que decía que sería bueno que Figueredo se dedicara al fútbol internacional, en un lugar en el que me apoyarían, y sería bueno que le diera oportunidades a otras personas. Al otro día fui y presenté la carta de renuncia, y no me costó nada porque estaba trabajando en Suiza y en otros lados”.

Reunión del 4 de octubre de 2005 en la residencia de Suárez donde se planteó el Mundial 2030, Tabaré Vázquez a Joseph Blatter.webp Reunión del 4 de octubre de 2005 en la residencia de Suárez en la que Tabaré Vázquez le planteó a Joseph Blatter organizar el Mundial 2030 en Uruguay. En la mesa están de izquierda a derecha: Héctor Lescano, Nicolás Leoz, Julio Grondona, Joseph Blatter, Tabaré Vázquez, Eugenio Figueredo, Óscar Magurno y José Pedro Damiani.

Explicó que suele ir a tomar un café de mañana, en una cadena internacional ubicada en 21 de Setiembre y Ellauri, y allí me quedo hasta el mediodía “con un montón de viejos”, y luego, dijo, vuelve a su casa tras caminar tres cuadras.

¿Qué técnico te gustaba? “Tabárez era un buen técnico hasta que él lo convirtió en una sociedad anónima con los jugadores. Ellos tomaron el complejo deportivo como un hotel. Los jugadores ya sabían la cama que tenían. Vivían ahí. Tenían un hotel los jugadores. Y le dio resultados”.

También explicó que sigue manejando porque tiene libreta de conducir. “Yo todavía tengo libreta, voy, doy el examen y lo salvo”.

En la charla, totalmente informal, Figueredo le aclaró al entrevistador: “Te dije cosas porque era distinta, si agarro a un periodista deportivo no le digo ni la mitad”.

Qué dijo Figueredo de Paolo Montero, Luis Suárez, José Luis Palma e Gianni Infantino

El comunicador le manifestó que le respondió tan rápido que lo dejó sin preguntas, que fue leyendo en un papel, entonces comenzó a improvisar la charla.

¿Vamos a salir campeones del mundo? “No”.

¿Grondona era tu amigo? “Nos llevábamos bien porque era un tipo que mandaba. Agarró a Argentina fundida. Grondona te lo decía en silencio, ‘sabías porque duro tanto, porque primero tuve 10 años a Maradona y después 10 años a Messi’”.

0001458572.webp Julio Grondona

Sobre Paolo Montero, dijo: “Fue el peor jugador que conocí como persona. El peor. No como jugador, digo como persona. Fuimos a jugar en una eliminatoria en Perú, íbamos 0-0 y en el primer tiempo fue y le dijo al delegado, ‘si no nos dan US$ 30.000, nosotros vamos a terminar 0-0’. El delegado me vino a decir a mí y le respondí, ‘dale los 30.000 porque quiero ganar el partido’. Luego de eso, el preparador físico lo agarró en la habitación y le daba contra la pared (hacía gesto como que le pegaba al futbolista) Paolo tiene una fama de peleador y no sirve para nada. Como jugador muy bueno. Y como entrenador es malo también”. (Nota de redacción: Paolo Montero nunca jugó ante Perú por Eliminatorias en Lima y solamente enfrentó a los incaicos una vez en el Estadio Centenario, en 2000, por el clasificatorio para 2002 que culminó 0-0).

Paolo Montero Paolo Montero se hizo cargo del plantel principal de Juventus

La charla derivó a la experiencia del Mundial 1994 con Maradona, y terminaron hablando de Luis Suárez.

“Nos engrupió a todos. Nos engrupió que no había mordido. Hice una defensa de Maradona (Suárez), y el comité ejecutivo (de FIFA) me dice, ‘mirá cuántas veces fue suspendido por morder y no dar la mano, 18 veces’. Había mordido a 20 tipos. Y después reconoció. Después le pidió perdón a Chiellini”. ¿Por qué fueron tan duros con Suárez? “Por mentiroso. Si te declarás culpable, ya está. Si te declarás inocente te comés 10 años”.

0002235430.webp Luis Suárez y Giorgio Chiellini

Dijo que cuando lo fueron a buscar para asumir como presidente en 1997, pidió un tiempo. “Fui a Fox y Torneos y Competencias, conseguí US$ 50 millones en 1997. En ese momento la Mutual (de Futbolistas) paraba, no jugaba. Agarré al de la Mutual y le dije, ‘te voy a dar US$ 250.000 por año, no me hagas más una huelgas de jugadores, y arreglate con estos 250.000’. En 10 años que estuve los jugadores no me hicieron un paro”.

“Yo conseguí el medio cupo con Concacaf para que hubiera un cupo más. Uruguay fue dos veces por el medio cupo (al Mundial)”, y concluyó: ”Todo eso a nadie le importa”.

Ignacio Ruglio Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol Foto: Leonardo Carreño

Luego se refirió la dirigencia en la actualidad. “No hay dirigentes. Nadie quiere agarrar. Ayer comí con Juan (Pedro) Damiani, le ofrecieron la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional. No agarra más. Y Ruglio se gastó los US$ 10.000.000 que había (en Peñarol), se gastó toda la plata que había. No hay un mango en Peñarol”.

0020153302.webp Paco Casal, propietario de GolTV

También dijo: “Ahora están discutiendo los clubes por la liga profesional, la mitad la quiere y la mitad no. Paco Casal no pone más la plata para el fútbol, la pone para la Liga profesional, porque ahí le paga a los jugadores. La AUF agarra la plata, 50% para Nacional, lo otro para Peñarol y el resto para los clubes chicos. Están muertos de hambre. Igual, los clubes chicos no se saben manejar. Palma, que es presidente de Liverpool, vendió por más de US$ 20.000.000 y tiene una cancha podrida, donde no va gente. No tiene un estadio chico ni para 10.000 personas. Eso es la mentalidad”.

Congreso extraordinario de FIFA presidido por Gianni Infantino.jpg Congreso extraordinario de FIFA presidido por Gianni Infantino FOTO: AFP

Finalmente, le preguntaron sobre “el presidente de FIFA, el pelado, Infantino”. Y respondió: “Ese le robó el puesto a Platini. Porque después de Blatter venía Platini. Él agarró, se metió en el medio y le dijo que le hacía la suplencia… Platini ya está. Llega un momento en el que te desenchufás. A Platini prácticamente lo borraron. A este que está ahora nosotros no lo dejábamos entrar a las reuniones por lo que fue fumaba”.

El entrevistador le agradeció, le entregó una botella de vino, que le obsequiaba el auspiciante del espacio, y Figueredo se despidió así: “Espero que les sirva de algo”.

Aquí podés ver la charla completa: