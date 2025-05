"Peñarol es el lugar de mi vida": Nahuel Herrera repasó su historia en el club, al que llegó con 10 años, cómo creció en el equipo de Diego Aguirre y dio su consejo a los juveniles

Además, contó cómo fue el duelo con Osvaldo Blanco, el picante delantero de San Antonio.

“Ya lo habíamos enfrentando en el Campeón del Siglo, es un delantero muy fuerte, complicado, y acá con la altura y todo sabíamos que iba a ser difícil. Pero pudimos hacer un buen partido en general y es muy importante llevarnos los tres puntos”, reiteró.

Consultado por qué había cambiado en Peñarol que se recuperó del mal comienzo del Apertura, dijo que “nada”. “Siempre trabajamos bien y al principio no se nos daban los resultados. Ahora por suerte venimos con una seguidilla importante de victorias y eso nos da mucha confianza y nos motiva a seguir".

El zaguero que debutó en la Primera de Peñarol en 2023 y que se está consolidando en esta temporada, contó cómo ha sido su desarrollo como futbolista y en los puntos en los que trabaja.

“Todos los días intento mejorar en todos los aspectos en general”, señaló.

Penarol's defender #20 Pedro Milans, Bulo Bulo's Colombian forward #09 Oswaldo Blanco, Penarol's Argentine midfielder #06 Rodrigo Perez and Penarol's defender #34 Nahuel Herrera fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match be

Peñarol le ganó a Bulo Bulo

Foto: AFP