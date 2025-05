"Vinimos a jugar una final, no vinimos ver qué pasaba": Diego Aguirre analizó el triunfo de Peñarol ante San Antonio Bulo Bulo, por qué puso a De Amores y el "paso importante" para la clasificación en Copa Libertadores

“Hicimos un buen partido contra un rival difícil, un rival que se había hecho fuerte aquí en este estadio ganando sus dos partidos anteriores. Hicimos un planteamiento un poco cauteloso en algún momento, respetando al rival y después en un momento lo fuimos a buscar y pudimos imponer la superioridad y la calidad técnica de nuestros jugadores. Creo que no hay ninguna duda que el resultado fue muy merecido”, dijo el DT sobre el encuentro.

El DT también destacó la planificación del partido. "Salió todo bastante bien. En el primer tiempo estuvimos un poco más defensivos para ir acomodándonos de a poco en el partido, al rival, al tema de la altura, al tema de cómo planteaban ellos el juego y sabíamos qué íbamos a tener opciones y por suerte pudimos concretarlas".

Con respecto a la recuperación que ha tenido Peñarol en el Apertura y la Libertadores, señaló que "el equipo en realidad últimamente viene muy bien".

"Venimos de ganar cinco partidos seguidos en el Campeonato Uruguayo, venimos en la Libertadores peleando por un por una posición de la clasificación, hoy dimos un paso importante, y bueno, creo que nos hemos ido fortaleciendo y hemos recuperado confianza y el equipo está mejorando. Hay que seguir, pero pero lo de hoy fue muy bueno porque lo precisábamos", expresó.

Aguirre también fue consultado por las variantes que realizó en el partido y destacó el regresó de Javier Cabrera, quien entró "muy bien". "Yo creo que los cambios entraron bien. Lo que pasa es que lo que hace bien a los cambios también es el resultado, ¿no? Seguramente, si no hubiéramos ganado, capaz que me iban a criticar porque entró este, o entró Lucas, o entró, no sé, quién sea. Pero es parte de esto. Es verdad que Javier lo hizo muy bien, pero creo que todos sumaron desde su lugar, porque Erick Remedi también entró muy bien, Lucas Hernández jugó mucho aparte de que hizo un gol, también Diego García entró bien y Javier (Méndez) fue para cerrar el partido, pero lo que hace bueno todo es el resultado, así que de eso ya estoy acostumbrado".

En ese sentido, el técnico valoró que se le amplió el plantel de futbolistas en buenos momentos. “Hay jugadores que han llegado que precisan también una adaptación a lo que es Peñarol, a nuestra forma de entrenar, a un grupo nuevo y a veces no poder dar muchas oportunidades, las cosas fueron difíciles en el comienzo, pero de a poco creo que vamos ganando jugadores, vamos sumando buen juego y hay que tratar de determinar esta primera parte del año con la clasificación que es nuestro objetivo y después pensaremos más en el futuro".

El entrenador también comparó los dos partidos ante San Antonio, "Fueron partidos con algunas cosas parecidas y creo que fuimos superiores en los dos partidos y ganamos merecidamente, pero tengo que reconocer que Bulo Bulo tiene buenos jugadores, planteó su juego, complicó por momentos, más allá que no sufrimos situaciones de gol, pero bueno, era una amenaza por su forma de jugar y buscar el gol, así que creo que estos puntos que hemos sumado hoy ayuden mucho para lo que viene".

Por último, destacó que salió "muy bien" la planificación para jugar en la altura de Cochabamba. "La verdad que hicimos una muy buena preparación, tomando muchas precauciones y nos preparamos igual que cuando fuimos a jugar a La Paz el año pasado con The Strongest".

"Hicimos la misma preparación, como si fuera la misma altitud y vinimos a jugar una final acá, no vinimos ver qué pasaba", destacó "La Fiera".