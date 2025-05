Alfredo Jaureguiverry habló sobre el fallo que recibió Cerro, dijo que quiere para el fútbol la realidad del Carnaval y explicó por qué desde el club no se identificaron a los hinchas agresores

Cerro no apelará el fallo

"Apelás y no solo te afecta en lo económico. Ya está, te lo doy firmado y te doy la palabra, nos quedamos calladitos la boca. Hay que tratar de mejorar en todos los aspectos, en lo deportivo, y seguir para adelante, no te queda otra", dijo Jaureguiverry este jueves en Último al Arco que se emite por Sport 890.

"Creemos que vamos a poder ir a Florida, el otro día se nos pidió salir a tal hora y a tal hora salió, se está trabajando en serio siempre se trabajó en serio hay veces que las cosas se van de las manos, no solo en Cerro. Hay que hacer cosas sobre lo no previsto porque terminan sancionadas las instituciones", expresó.

"Pagás operativos, pagás todo, seguridad, el 222 y las sanciones son duras. Hay que cambiar estatutos y reglamentos. Si no cumplís lo que te piden es una cosa, pero si cumplís todo y arriba tenés la sanción... Hay responsabilidad de cosas que se escapan de las manos. Hay que seguir para adelante, que en Cerro y en todos los equipos se trabaja en serio y que se vaya a ver un espectáculo", expresó.

Jaureguiverry quiere para el fútbol la misma realidad que se vive en el Carnaval: "En Carnaval, en el teatro, tuvimos 150 mil personas, con venta de alcohol, en la noche y cero problema. Tenemos que tratar de ir por ese camino, ordenarlo e ir por ese camino, que se pueda ir a un espectáculo sin problemas. Reitero, a la señora, a la gente del fútbol, a la familia Aguerrebere, en nombre de Cerro, por la fatalidad que hasta el día de hoy debe tener hasta los puntos, pedimos disculpas. Esperemos que no vuelva a pasar, en Cerro y en ninguna cancha".

Jaureguiverry es presidente de Daecpu, el gremio de los directores de conjuntos de Carnaval.

Consultado sobre si el Ministerio del Interior o la AUF le pidió colaboración al club para identificar hinchas, Jaureguiverry fue tajante: "A nadie le pidieron identificar hinchas, eso va por otros carriles, cada uno sabe si cometió una falta o no. Hay mucha gente filmando y sacando fotos, eso no pasa por nuestra institución, no podemos señalar, cada uno es responsable de sus actos, no vamos a identificar ni a decir si fue o no fue porque no nos corresponde, estamos en la gestión de futbol, de la institución, ese no es nuestro rol", concluyó.