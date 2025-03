El gesto gráfico que hizo Diego Aguirre tras el triunfo de Peñarol ante Liverpool y su elogio a Nahuel Herrera

Posteriormente, Aguirre valoró el triunfo en conferencia de prensa: "Nos tenía mal lo que habíamos hecho los dos últimos partidos y hoy había que ganar. Nos sentíamos en deuda, por momentos se jugó bien, por momentos no tanto, luchamos , sacamos el resultado y ahora a preparar lo que viene".

"Era necesario, una urgencia y se logró. Un partido difícil, en una cancha difícil, sacamos tres puntos que era impostergables para todo lo que viene", manifestó el DT.

Peñarol vuelve a jugar este domingo a la hora 20.30 contra Cerro Largo, como locatario.

El martes viaja a Buenos Aires en vuelo chárter para debutar el miércoles 2 de abril contra Vélez Sarsfield, por la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a la hora 19.00.

"No sé cómo jugamos, hoy había que ganar. Los malos momentos te hacen mal, sufrís, te sentís en deuda, no tenés una buena semana. No sé ni cómo jugamos, pero cumplimos el objetivo. Tenemos que mejorar en muchas cosas, hay un partido previo a la copa, pero nos da una inyección de aliento", manifestó la Fiera.

Sobre el cambio de sistema que implementó en defensa con Nahuel Herrera, Léo Coelho y Maximiliano Olivera como titulares, Aguirre expresó: "La línea de tres es una opción que utilizamos en alguna oportunidad el año pasado, el rival tiene dos atacantes de área, dos 9 (Agustín Rodríguez y Bruno Larregui) y tomamos un poquito de precaución para encontrar el resultado"

El elogio de Diego Aguirre para Nahuel Herrera

"Nahuel es tremendo zaguero, entrena bárbaro, tiene 20 años, me tiene muy contento que pudo hacer el gol, es lindo cuando a los jóvenes se les da la oportunidad y la pueden aprovechar", dijo.

"Estamos yendo partido a partido, no pensamos en la Copa porque hay otro partido antes y tenemos que ir a ganarlo", adelantó.

Sobre Camilo Mayada, Aguirre manifestó: "Precisábamos aire, la cancha estaba muy pesada y Camilo físicamente es muy fuerte, tiene recorrido y buscamos encontrar el espacio con él ahí".

Aguirre estaba muy cerca de los bombos de la hinchada de Peñarol y el ruido se hizo ensordecedor cuando la conferencia se dio por terminada.