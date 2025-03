Live Blog Post

Los jugadores en sanidad y afuera de Peñarol

Peñarol tiene a tres jugadores con lesiones de rotura de ligamentos de rodilla. Uno es Tomás Olase, lesionado ante Progreso. Otro es Luciano González, delantero al que Aguirre hizo debutar el año pasado pero que en noviembre fue operado de cruzados y está en pleno proceso de recuperación, más allá de que era un juvenil que apenas sumó minutos en Primera. La semana pasada se confirmó la rotura de ligamentos de Eduardo Darias. Además, Gastón Silva no está por una lesión muscular y Diego García se ausentó por el fallecimiento de su abuelo.

Quedaron afuera del plantel Damián "Zorro" Suárez, Germán Barbas, quien estuvo en los últimos días entrenando con la selección de Uruguay en la doble fecha de las Eliminatorias, aunque no entró en las convocatorias ante Argentina y Bolivia.

No está el juvenil Leandro Umpiérrez, quien no ha tenido minutos oficiales y Aguirre sigue sin contar con Franco "Cepillo" González que tiene contrato con Peñarol tras volver antes de su préstamo a Yverdon de Suiza, que entrena con el plantel pero que no cuenta, de momento, para el entrenador por lo que se espera si entra o no en la lista larga de la Copa Libertadores.