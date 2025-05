La charla de Diego Aguirre con Guillermo De Amores para anunciarle que iba a ser titular por Martín Campaña; el golero contó los detalles, analizó el triunfo de Peñarol y su asistencia a Maxi Silvera

Al respecto, explicó cómo se dio la jugada: “Terminaba el partido, era una de las últimas, aproveché que estaba el espacio ahí, la tiré, por suerte Maxi llegó, la bajó espectacular y la clavó al ángulo”.

¿Cuándo le dijo Diego Aguirre a De Amores que iba a ser titular?

De Amores también contó cómo le comunicó Diego Aguirre que iba a volver a la titularidad en lugar de Campaña.

“Hace varios días”, señaló. “Diego me había hablado y me dijo que hoy iba a jugar y bueno, prepararme y que estuviera enfocado en lo que iba a ser el partido”.

Consultado por si su regreso se debía a algo especial o por sus antecedentes en la altura, respondió que “no”.

“No, no me dio ninguna explicación”, agregó. “No pido explicaciones cuando no juego o cuando juego, así que preparado siempre para cuando él me necesite”.

Danubio Peñarol campeonato apertura 2025/Guillermo De Amores Foto: Leonardo Carreño

La relación de De Amores con Campaña

El golero también contó cómo ha sido su temporada hasta el momento, en la que comenzó como titular pero luego venía siendo suplente.

“Uno se prepara, entrena día a día. Por un momento empecé la temporada jugando, después me tocó no jugar, ahora voy a jugar y bueno, con Martín compartimos día a día, nos llevamos espectacular. También es un gran profesional y estamos los dos a disposición del equipo”, señaló.

20250209 Martín Campaña. Clásico, Nacional, Peñarol, Campeonato Apertura. Foto: Inés Guimaraens

Con respecto al partido ante San Antonio, consideró que lo prepararon como una final. “Sí, sin duda sabemos que era un partido clave. Nos quedan obviamente dos finales en casa, pero sabíamos que hoy era un partido clave con lo que podíamos, lo que demostramos y sabemos que somos capaces de hacer. Así que nada, el equipo está muy bien, creciendo, se ve mejoría en lo futbolístico, eso es muy bueno”.

Consultado por si la confianza era la explicación del momento de Peñarol, señaló: “Sí, bueno, obviamente que con el correr de los partidos también estamos en una transición, quizás la mayoría del plantel se mantiene el año pasado, pero siempre llega un compañero nuevo y cuesta engranar ese trabajo. Chicos que vienen de abajo empujando muy bien, la verdad que espectacular los chicos que han aparecido con una fuerza terrible y eso ayuda mucho a potenciar el plantel y bueno siempre con el correr de partidos y la victoria va generando más confianza y soltura para poder seguir la competencia”.

Volviendo al tema del partido y de la altura, señaló que tuvo que estar atento desde el primer minuto.

“Había que estar preparado para cuando toque actuar”, dijo. “La verdad que sí, (la altura) se siente un poco, pero no es como La Paz o otros lugares que son más jodidos. Pero bueno, por suerte ayer (lunes) pudimos entrenar también, hoy nos preparamos bien y bueno, hicimos una gran preparación ya hace un tiempo para este partido”.