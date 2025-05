La emoción de Leo Fernández al hablar de la Copa Libertadores y de Peñarol: "No podía creerlo"

Conmebol publicó este martes un video de Leo Fernández hablando de la Copa Libertadores y de Peñarol, y el jugador expresó sus máximas emociones.

"Son únicas, porque es un momento único. El momento de estar calentando, sabiendo que vas a jugar por Copa. A mí, en lo personal, me da una emoción. En el primer momento que sentí eso fue con (Atlético) Mineiro en fase de grupos del año pasado, cuando estaba calentando y me emocioné de una manera increíble. No podía creer que estaba jugando una Copa Libertadores con el escudo de Peñarol en el pecho y eso para mí no tiene precio. Es único".

Leo Fernández hablando de Peñarol en la Copa Libertadores.mp4

Leo Fernández liderará al equipo este martes y buscará reafirmar el crecimiento deportivo que expresó en las últimas presentaciones, tras un muy mal comienzo de año.

Diego Aguirre definió el equipo titular de Peñarol

Este lunes, Referí informó que el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, manejaba una duda.

La misma era en ataque y el DT dudaba entre poner a Jaime Báez o a Diego García.

Finalmente, el técnico se definió en Cochabamba y jugará el primero de ellos.

El equipo titular de Peñarol para enfrentar a San Antonio Bulo Bulo por la cuarta fecha de la Copa Libertadores de América será con Martín Campaña; Pedro Milans, Nahuel Herrera, Léo Coelho, Maximiliano Olivera; Rodrigo Pérez, Ignacio Sosa; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Jaime Báez y Maximiliano Silvera.

¿Cuándo juegan San Antonio Bulo Bulo vs Peñarol?

Fecha: Martes 6 de mayo

Hora: 23:00 (de Uruguay)

¿Dónde juegan San Antonio Bulo Bulo vs Peñarol?

Estadio: Félix Capriles, Cochabamba, Bolivia

¿Dónde ver San Antonio Bulo Bulo vs. Peñarol?

Televisión: ESPN (cable)

Streaming: Disney+

Equipo arbitral para San Antonio Bulo Bulo vs Peñarol

Dirigirá el partido el chileno Cristian Garay con Alejandro Molina y Alan Sandoval como asistentes. El cuarto árbitro será Dione Rissios mientras que en el VAR estarán los ecuatorianos Carlos Orbe y Mónica Amboya.