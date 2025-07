Tigo habló por primera vez tras su llegada a Uruguay: cómo ven el futuro del mercado de las telecomunicaciones y la inversión en el país

Desde Telecom Argentina, su CEO, Roberto Nobile, subrayó que la empresa tiene presencia en Uruguay desde hace años, a pesar de las dificultades regulatorias. “Hemos sido resilientes a una situación regulatoria muy difícil, durante muchos años, en los últimos cinco años empezamos a ver un horizonte distinto”, dijo. Nobile reconoció que en el proceso competitivo reciente no lograron quedarse con el negocio móvil local, pero reafirmó el interés: “Estábamos muy interesados en tener un pie en la móvil uruguaya”. Y agregó: “Coincidimos en que este es un país estable, transparente, con un montón de activos que hacen a la atractividad de la inversión”.

Por su parte, el presidente de Antel, sostuvo que el desafío hoy no es solo tecnológico, sino conceptual: “Estamos en un punto donde hay varias cosas que están cambiando rápidamente, el tema de ciberseguridad nos tensa nuestras capacidades; el cambio a la nube es un gran desafío”. Y planteó: “Es un mundo nuevo donde las empresas de telecomunicaciones tienen que ser más empresas de TI que de telco (telecomunicaciones) en sí”. Desde su rol al frente de la empresa pública, remarcó la importancia de garantizar el acceso: “Así como la energía y el agua es un derecho, también lo son las telco, por lo menos el servicio al hogar es un básico que todos deberían tener”.

IA, eficiencia y foco

Consultados sobre inteligencia artificial y eficiencia operativa, los tres coincidieron en que la industria atraviesa una etapa de exploración, pero sin resultados masivos aún.

Benítez fue directo: “En el ecosistema digital es muy difícil predecir el futuro porque es muy dinámico, pero la demanda por los datos va a ser una constante, eso no va a cambiar ni en 5 ni en 10 años ni en 20 años”. Afirmó que el crecimiento del tráfico es sostenido, pero la disposición a pagar no crece al mismo ritmo, lo que obliga a ser más eficientes.

En esa línea, resumió el enfoque de Tigo: “El foco nuestro tiene dos dimensiones: una es ser muy granulares e innovadores en proveer la mejor experiencia; y la otra es hacia adentro, tenemos que ser extremadamente eficientes”. Y agregó: “Lo más importante ha sido el foco, nos volvimos a enfocar en lo importante: redes, servicio, encontrar polos de crecimiento, invertir en más cobertura, y eso rindió un montón”.

Desde Telecom Argentina, Nobile dijo que el objetivo es convertirse en una techco: “No alcanza solo con la conectividad, precisamos ir más allá, con el cliente en el centro y tratar de darle lo que precisa, nosotros o a través de terceros”. En cuanto a inteligencia artificial, detalló: “Tenemos 30 pruebas de concepto en las que se está trabajando casos de uso genuino”, y explicó que las redes del futuro requerirán automatización: “La red se vuelve tan compleja que no va a ser factible de trabajarla a mano, vamos a precisar agentes que hagan la resolución del problema en forma automática y autónoma”.

Benítez, por su parte, señaló que la industria aún no ha logrado escalar resultados con IA: “Hace poco tiempo estuve hablando con consultores que van a empresas de telco y cuando les hago la pregunta de si existe algún operador del mundo que haya logrado beneficios de escala por haber usado AI, la respuesta es ´no´. Lo que existen son miles de proyectos piloto”. Y explicó el enfoque que adoptaron en Tigo: “Nuestra visión de cómo encarar esto es: fuck around and find out, es decir: jugar y dejar que la gente juegue. Damos los lineamientos de en qué áreas explorar, pero dejamos a los países que ellos prueben”, señaló.

Paz coincidió en que el avance es lento pero tangible: “Estamos encontrando algún caso de éxito, donde si bien no es tan color de rosas, sí hay ahorros de tiempo, gente que dedica menos tiempo a ciertas tareas y puede dedicarse a tareas más productivas”.

Regulación, infraestructura y el futuro

Además del impacto de la IA, los ejecutivos plantearon los desafíos del modelo actual de negocio, en especial frente a las plataformas de contenido. Nobile señaló: “Ese es un flujo de tráfico del que nadie se hace cargo, nos hacemos cargo nosotros con mayor eficiencia, buscando sacarle el jugo a las piedras”, y retomó el debate sobre el fair share: “Ese es un desafío enorme, cómo sostener la inversión creciente cuando el cliente no está dispuesto a seguir esa misma tendencia” y tampoco los hiperescaladores (empresas que diseñan, implementan y operan infraestructuras de centros de datos a gran escala).

Paz se mostró escéptico sobre un cambio disruptivo a corto plazo, pero no sobre la tendencia: “No creo que haya un cambio muy grande, sí vamos todos evolucionando y convergiendo a que todo el mundo esté conectado”. También recordó la experiencia con las OTTs (over the top, o servicio de transmisión libre): “Nosotros ponemos la red, después viene la OTT por arriba y hace el negocio. A nosotros nos deja prácticamente ningún dividendo. Acá parece que va a ser similar, espero que no la perdamos a esta pelea también”.

Sobre la evolución tecnológica y las disrupciones externas, Nobile fue claro: “Las disrupciones se han ido acelerando, Starlink desde 2024 que lanzó a ahora tiene millones de clientes a nivel global”, y agregó: “Se esfuman las barreras, las divisiones entre plataformas”. A modo de ejemplo mencionó: “Un Revolut que es una fintech hoy está rompiendo el mercado móvil en Europa”, y concluyó: “Este concepto de ecosistema de competencia y colaboracionismo va a predominar y va a ser un mundo gris donde las barreras no van a existir y todo el mundo va a tener disrupciones en su propia vertical”.

Benítez cerró con una mirada sobre la importancia de la infraestructura: “Para mí, tener infraestructura digital sólida en el país es clave para poder ser competitivos en este nuevo mundo que está aquí ya”, y remarcó el papel de los operadores en el desarrollo regional: “Acá hay tres operadores de largo plazo con mirada de la región, con una vocación de conectar y ser parte del crecimiento de los países. Ese es el espíritu: competimos duro, pero vivimos en el mismo país”.