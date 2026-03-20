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Llamado laboral de Casinos busca contratar a 33 personas, ofrece sueldo de hasta $ 120 mil y tiene bajos requisitos: cómo anotarse

El llamado ofrece un puesto con tareas polifuncionales en un régimen de 48 horas semanales y descansos rotativos

20 de marzo de 2026 7:30 hs
Llamado laboral para Casinos del Estado

Llamado laboral para Casinos del Estado

Creative Commons

La Dirección General de Casinos del Estado abrió un llamado laboral para cubrir 33 cargos administrativos y de fiscalización en salas de juego, con base en Montevideo y Canelones, que estará vigente hasta el lunes 30 de marzo.

El puesto, denominado Fiscal III (grado 12), implica tareas polifuncionales que combinan atención al público, control en sala, tareas administrativas y manejo de caja, en un régimen de trabajo de 48 horas semanales con descansos rotativos.

Cuánto se puede ganar

El llamado establece un salario compuesto por una parte fija y otra variable asociada a las utilidades del juego.

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El ingreso nominal incluye un sueldo base de $26.682, al que se suma una remuneración variable que puede llevar el total mensual a aproximadamente:

  • Hasta $114.634 en Montevideo

  • Hasta $120.038 en Canelones

Estas cifras corresponden a promedios de 2025 y pueden variar según el desempeño de cada sala.

Requisitos para postularse

Los interesados deberán cumplir con condiciones generales como:

  • Tener 18 años o más al cierre de la postulación

  • Contar con cédula de identidad vigente

  • Ser ciudadano natural o legal

  • Poseer Control en Salud vigente

  • Haber completado educación media superior (bachillerato)

Requisitos académicos

  • Bachillerato completo (excluyente)

  • Se valoran: cursos de informática, idiomas (inglés/portugués), formación en atención al cliente, experiencia mínima de 1 año en atención al público.

Otros aspectos clave

  • El cargo es polifuncional: podés hacer caja, fiscalización, atención o tareas administrativas

  • Hay rotación de horarios y descanso (incluye fines de semana)

  • El proceso puede incluir sorteo si hay más de 500 postulantes

Cómo postularse

Las postulaciones se realizan mediante el envío del formulario correspondiente al correo [email protected], disponible junto con el instructivo en la web oficial del organismo, o a través de este enlace del portal Uruguay Concursa.

Solo serán válidas aquellas inscripciones que reciban confirmación con estado “VALIDADA” o “ACTUALIZACIÓN VALIDADA”.

Proceso de selección

El proceso incluye:

  • Prueba de conocimientos (hasta 60 puntos)

  • Evaluación de méritos y antecedentes (hasta 25 puntos)

  • Entrevista personal (hasta 15 puntos)

Para avanzar en el concurso, los postulantes deberán alcanzar al menos 70 puntos.

En caso de alta demanda, se podrá aplicar un ordenamiento aleatorio para limitar la cantidad de participantes.

Condiciones del cargo

Los seleccionados ingresarán con una designación inicial a prueba de 12 meses, tras la cual podrán acceder a la confirmación en el cargo presupuestado.

El trabajo se desarrollará en casinos o salas de esparcimiento, con tareas que incluyen desde la supervisión de juegos y control de operaciones hasta la atención directa al público.

El llamado también contempla una cuota del 8% para personas afrodescendientes, en línea con la normativa vigente.

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