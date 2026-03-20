De la guitarra a las armas: el cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió su fusil AKM

En un gesto que fusiona la cultura con la doctrina militar, el cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió oficialmente un fusil de combate AKM durante la reciente jornada del Día Nacional de la Defensa. El acto estuvo encabezado por Miguel Díaz-Canel, presidente del Consejo de Defensa Nacional.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinfarC/status/2035050819846840740&partner=&hide_thread=false Recibe Silvio Rodríguez su fusil de combate AKM



Hoy, en el marco de la realización del Día Nacional de la Defensa.



En justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión.#FARCuba pic.twitter.com/sMb7ZmRIxV — Minfar_Cuba (@MinfarC) March 20, 2026 La entrega no fue un protocolo rutinario, sino la respuesta directa a una declaración que el propio músico hizo en su blog personal, Segunda Cita. En dicha plataforma, Rodríguez había manifestado. “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, dijo el cantautor ante las amenazas del presidente Donald Trump quien dijo que quiere "tomar la isla".

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) formalizó la entrega a través del General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera. Para dar validez legal al fusil (serie No. 432572), se emitió un documento oficial de portación y un salvoconducto certificado por la Dirección de Armamento.