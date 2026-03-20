Oddone: "Hay una probabilidad bastante elevada de revisar a la baja el crecimiento previsto para 2026"

El gobierno aguarda la publicación de las cuentas nacionales de la próxima semana para definir si ajusta sus proyecciones de crecimiento , en un contexto de señales de desaceleración económica .

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que los datos disponibles hasta el momento ya muestran un desempeño por debajo de lo esperado. “Tenemos un dato del IMAE que da un crecimiento interanual promedio del orden del 1,8% probablemente, y ese va a ser el número que va a dar”, indicó, y agregó que esa cifra “está lejos” del crecimiento que se había estimado para 2025, de 2,6% .

Si bien mencionó factores puntuales que afectaron la actividad, aclaró que no alcanzan a explicar la diferencia. “Hay algunos eventos como el tema de la boya petrolera o las paradas de las plantas de celulosa, pero no explican una variación tan inferior a la estimada”, sostuvo en entrevista con La Diaria.

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En ese marco, advirtió que es probable un ajuste en las previsiones. “Hay una probabilidad bastante elevada de que revisemos a la baja el crecimiento previsto para 2026 (de 2,2%)” , afirmó. Además, explicó que para alcanzar las metas actuales sería necesario un fuerte repunte: “Para poder crecer a niveles similares a los previstos, deberíamos tener un crecimiento punta a punta cercano al 4% , lo cual en este escenario lo vemos como poco probable”.

“La economía no entra en fase de contracción, pero probablemente entre en una fase de menor crecimiento”, dijo. No obstante, advirtió que, si se confirman los datos, podría configurarse un escenario técnico de recesión ya adelantado por los analistas privados: “Dos trimestres consecutivos de no crecimiento es un escenario que no es de crisis, pero hay que vigilar con cuidado”.

En paralelo, el menor dinamismo económico podría tener impacto en las cuentas públicas. “Eso es parte de lo que estamos estudiando”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de un mayor déficit fiscal.

Finalmente, Oddone señaló que la revisión fiscal se realizará en los próximos meses. “Nosotros tenemos la Rendición de Cuentas en junio; ese es el momento en el que vamos a hacer una actualización de toda la mirada fiscal”, explicó.

Y añadió: “Con un escenario de menor crecimiento en 2025 y un escenario de menor crecimiento en 2026, seguramente vamos a tener que introducir algunas iniciativas de tipo fiscal con el propósito de controlar que el resultado fiscal no se vaya de lo que tenemos previsto. Nosotros tenemos una regla fiscal que define una meta en materia de nivel de deuda, pero que sobre todo tiene dos resultados que son muy relevantes, el resultado fiscal estructural y el tope de endeudamiento, que son las dos variables que tenemos que mirar con cuidado en las próximas semanas”.

En otro pasaje de la entrevista, Oddone fue consultado sobre si en la Rendición de Cuentas puede haber algún tipo de medida de recorte de gasto: “En este momento, con la información que tenemos, no podemos descartar ninguna medida. Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario. No necesariamente un recorte generalizado, pero sí asumir que hay algunos compromisos que tenemos que diferir”, dijo el ministro.

Y añadió: “Los compromisos que tienen que ver con metas de política social y en particular con temas de infancia y otros compromisos que fueron asumidos serán variables que va a haber que proteger a como dé lugar, en cuyo caso los efectos serán sobre otras áreas”.

Analistas recortan proyección de crecimiento de Uruguay para 2026 a 1,6%

Los analistas e instituciones que participaron en marzo en la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU) recortaron sus proyecciones de crecimiento para la economía uruguaya en 2026.

Los pronósticos publicados la semana pasada esperan una expansión de 1,6%, de acuerdo con la mediana de respuestas. Esa cifra se ubica por debajo del 2% que estuvo presente en la consulta durante gran parte del año pasado.

En las últimas semanas se sumaron varios datos que confirmaron el enfriamiento de la actividad. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de diciembre confirmó que el país cerró 2025 en recesión técnica (dos trimestres consecutivos de descenso en la actividad) y con un crecimiento menor al esperado.

Por otro lado, el Índice Líder del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (ILC) fue negativo en febrero (-0,1%), lo que marca su primera caída en dos años y medio.

Los primeros datos del año muestran una tasa neutra en enero y una negativa en febrero, lo que afianza la tendencia descendente que la actividad económica exhibe desde el tercer trimestre del año pasado.

Por su parte, hace un par de semanas el gobierno mantuvo una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,2% para 2026, es decir, igual a la presentada en la ley de Presupuesto.

Esto contrasta con la mediana de respuestas de los integrantes del Comité de Expertos, quienes proyectan un crecimiento del PIB de 1,8% anual y que corrigieron a la baja sus estimaciones para todo el horizonte quinquenal (2026-2030), acentuando las diferencias con respecto a lo planteado por el MEF.

“El menor crecimiento observado en 2025 y la revisión a la baja en expectativas de mercado para 2026 sugieren que los riesgos de sobreestimación del crecimiento en las proyecciones quinquenales se estarían materializando, al menos en el corto plazo”, remarcó días atrás el Consejo Fiscal Autónomo.