Nueva adquisición de Tigo: compró Movistar Ecuador y ya acumula más de US$ 1.100 millones invertidos en Sudamérica en 2025

Millicom, la compañía de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo, que opera en América Latina bajo la marca Tigo , anunció en las últimas horas una nueva adquisición en la región. Se trata de la compra de Movistar Ecuador por US$ 380 millones . En este país, Telefónica es el segundo operador móvil del mercado y tiene cerca de cinco millones de usuarios, lo que representa un 28% del mercado.

Con esta operación, que desde la compañía calificaron como “un complemento ideal” para su estrategia en la región, Millicom acumula más de US$ 1.100 millones invertidos en Sudamérica en menos de un año. En las últimas semanas, la firma también concretó la compra de Movistar Colombia por US$ 362 millones y de Movistar Uruguay por US$ 440 millones.