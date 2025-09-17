Náutico es campeón de la Tabla Anual del Uruguayo de hockey sobre césped y llegará con ventaja a la definición

Náutico se proclamó el sábado campeón de la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped al golear 5-2 a Old Sampa para cerrar una fase regular impresionante.

Con el número 1 asegurado para los playoffs , el equipo de Martín Ocampo quedó a un solo triunfo de ser campeón uruguayo. Si gana los playoffs será campeón. Pero si no lo es, tendrá derecho a una final con el campeón del los playoffs para definir el título.

Las rojas de Carrasco y Punta Gorda no son campeonas uruguayas desde 2010.

Los goles ante Sampa fueron de Manuela Vidal en dos ocasiones, María Eugenia Rodríguez, Silvina Bonaudi y Jimena García . Para Sampa anotaron Isabella Tanner y Sofía Lapique .

Náutico entrará a playoffs en semifinales, al igual que Carrasco Polo que fue número 2 y que el sábado derrotó 1-0 a Yacht con gol de Agustina Suárez. Las polacas completaron en 2020 un quinquenio y buscar reverdecer laureles.

Old Girls terminó tercero tras ganar sus últimos siete partidos con un remate impresionante. Buscan su quinto título consecutivo.

El sábado le ganaron 4-1 a Old Ivy con goles de Josefina Chahnazaroff, Elisa Civetta, Lucila Gomensoro y Sol Myszka, contra uno de Belén Barreiro.

El martes cerraron el torneo con un 5-1 a Old Sampa, en partido atrasado de la fecha 15. Los goles fueron de Justina Arregui por dos, Valentina Filippelli, Felicia Molinaro y Sophia Stremmler contra uno de Clara Brum.

Ante Sampa volvió a las canchas Cecilia Casarotti tras superar una lesión de rodilla. Para los playoffs esperan a una de las capitanas y figura de Las Cimarronas, Milagros Algorta, quien fue madre recientemente.

Otro que tuvo un cierre de fase regular notable fue Old Christians que el jueves de la semana pasada le ganó 3-1 a Woodlands y el martes 3-1 a Yacht para terminar número 5 en los playoffs.

Ante Woodlands (pendiente de la fecha 11) marcaron Milagros Roig, Manuela Neme y Paula Carvalho.

Contra Yacht lo hicieron Paz Fernández por dos y Manuela Neme contra uno de Julieta Jansons.

Woodlands terminó sexto. En cancha hizo los mismos puntos que Old Christians y tuvo mejor diferencia de goles. Pero en los escritorios sufrió quita de dos puntos y quedó relegado.

La enorme cantidad de partidos jugados entre semana

El torneo tuvo la particularidad de que muchos partidos, un total de 24 sobre un total de 90, se tuvieron que jugar entre semana cuando la mayoría de las jugadoras estudia o trabaja, además de jugar al hockey.

La cifra representa el 27% de los partidos y varios equipos quedaron apretados en el embudo final viéndose forzados a jugar muchos partidos en escasa secuencia de días.

Los cruces de los playoffs

Cuartos de final

Old Girls vs Woodlands

Biguá vs Old Christians

Se juega en régimen de ida y vuelta.

La fecha de los playoffs

El 4 y 5 de octubre serán los cuartos de final.

El 11 de octubre las semifinales de ida.

El 18 de octubre las semifinales de vuelta.

El 1° de noviembre será la final de los playoffs.

El 15 de noviembre, en caso de que Náutico no gane los playoffs, habrá final por el Campeonato Uruguayo.

Yacht, Old Ivy, Old Sampa y Seminario jugarán la Copa de Plata.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Bonus Goles a favor Goles en contra Náutico 50 18 16 1 1 1 66 18 Carrasco Polo 47 18 13 4 1 4 42 11 Old Girls 35 18 11 2 5 0 47 19 Biguá 31 18 8 4 6 3 37 23 Old Christians 28 18 8 3 7 1 24 24 Woodlands 26 18 8 3 7 1 32 31 Yacht 16 18 5 1 12 0 23 46 Old Ivy 15 18 5 1 12 0 29 49 Old Sampa 14 18 4 1 13 1 25 56 Seminario 6 18 2 0 16 0 16 64

Tabla de goleadoras