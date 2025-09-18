Dólar
Nacional tuvo su Gala Tricolor a beneficio de la Fundación Nacional y su UTU Los Céspedes; mirá los looks de los futbolistas y el video del evento

El evento este año tuvo como objetivo recaudar fondos destinados a la construcción de una cancha multipropósito en Los Céspedes

18 de septiembre 2025 - 7:56hs

La Gala Nacional 2025 de la Fundación Nacional

Foto: Nacional

La Fundación Nacional del Club Nacional de Football realizó este miércoles una nueva Gala Tricolor, la cena benéfica con presencia de futbolistas y deportistas albos, en la que socios e hinchas puede compartir mesa junto a ellos y colaborar con la UTU de la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

El evento se realizó en la Chacra Lacrosse y este año tuvo como objetivo recaudar fondos destinados a la construcción de una cancha multipropósito en Los Céspedes.

Los jugadores del plantel principal de fútbol tricolor fueron las figuras de la cena, en la que también hubo integrantes del plantel de básquetbol campeón de la Liga Uruguaya, como también del fútbol femenino albo.

La velada estuvo amenizada por el Tío Aldo, quien bromeó con los jugadores.

Las entradas para el evento se vendían a US$ 250 hasta el 31 de agosto y luego a US$ 280, con capacidad limitada para 400 asistentes, distribuidos en 40 mesas.

La noche tuvo también la presencia de leyendas del club y contó con juegos, sorpresas y una subasta de piezas únicas.

José Decurnex, actual dirigente del club y uno de los precursores de la Fundación Nacional, destacó la importancia de esta nueva gala cuando fue lanzada días atrás: "Ya tuvimos dos galas en el pasado con un éxito rotundo (...), el objetivo final es la recaudación para seguir creciendo en infraestructura dentro de la Fundación Nacional” señaló.

Por su parte, el presidente de Nacional Ricardo Vairo, también destacó el enfoque social de la Fundación: “La responsabilidad social es un eje central para Nacional. La Fundación Nacional promueve la inclusión social en la zona de Los Céspedes, ofreciendo apoyo educativo y valores a jóvenes de diferentes equipos y áreas. Es un trabajo excelente que ya lleva cinco años, con más de 150 jóvenes estudiando; este es el primer año en que muchos se recibirán, y eso nos llena de orgullo”, remarcó.

Tatiana Villaverde, dirigente tricolor en el presente valoró la importancia de la Fundación: "En la Fundación de cara al futuro, buscamos seguir profundizando y ampliando el trabajo que se hace en Los Céspedes, sobre todo impactando en el barrio. Buscamos cada vez brindarles más elementos a los jóvenes y adultos que asisten al centro educativo" expresó.

