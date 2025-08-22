El objetivo que busca la Fundación Nacional con su Gala Tricolor 2025, que tuvo su lanzamiento y en la que los hinchas podrán compartir una cena con los jugadores del plantel

La Fundación Nacional hizo el lanzamiento oficial de la Gala Tricolor 2025 este jueves en un acto que se realizó en la UTU de la Ciudad Deportiva Los Céspedes, en el que se conocieron los detalles de esta nueva edición del evento.

Este año, el objetivo de la Fundación Nacional es construir una cancha polideportiva para los más de 90 adolescentes inscriptos en la UTU de Los Céspedes, lo que permitirá la práctica de distintos deportes, como fútbol, básquetbol y voleibol, fomentando su desarrollo físico, emocional y social.

El centro educativo, pionero en estar ubicado dentro de un complejo deportivo profesional de primera división en Uruguay, recibe a tres grupos de Bachillerato Tecnológico y a un grupo de Formación Profesional Básica, en un horario extendido de 07:00 a 19:00 horas.

¿Cuándo será la Gala Tricolor 2025? Los detalles del evento

El evento tendrá lugar el miércoles 17 de setiembre a las 20:00 horas en la Chacra Lacrosse, con el propósito de recaudar fondos destinados a la construcción de la cancha multipropósito.

— Nacional (@Nacional) August 21, 2025

José Decurnex, actual dirigente del club y uno de los precursores de la Fundación Nacional, estuvo presente en el lanzamiento y destacó la importancia de esta nueva gala: "Ya tuvimos dos Galas en el pasado con un éxito rotundo, invitamos a todos los socios a que participen, que vayan y compren su ticket porque el objetivo final es la recaudación para seguir creciendo en infraestructura dentro de la Fundación Nacional” señaló.

Por su parte, el presidente de Nacional Ricardo Vairo, también dijo presente en la presentación del evento y elogiando el enfoque social de la Fundación: “La responsabilidad social es un eje central para Nacional. La Fundación Nacional promueve la inclusión social en la zona de Los Céspedes, ofreciendo apoyo educativo y valores a jóvenes de diferentes equipos y áreas. Es un trabajo excelente que ya lleva cinco años, con más de 150 jóvenes estudiando; este es el primer año en que muchos se recibirán, y eso nos llena de orgullo”.

Tatiana Villaverde, dirigente tricolor, también asistió a la presentación y señaló la importancia de la Fundación: "En la Fundación de cara al futuro, buscamos seguir profundizando y ampliando el trabajo que se hace en Los Céspedes, sobre todo impactando en el barrio. Buscamos cada vez brindarles más elementos a los jóvenes y adultos que asisten al centro educativo", expresó.

¿Cuánto valen las entradas para la Gala Tricolor?

Las entradas para la Gala Tricolor ya se encuentran disponibles a través de la ticketera oficial de Nacional, con un precio de US$ 250 hasta el 31 de agosto; luego aumentarán a US$ 280.

El evento contará con capacidad limitada para 400 asistentes, distribuidos en 40 mesas, y por tercer año consecutivo, el plantel profesional del Club participará de la velada.

“Será una noche de fiesta Nacionalófila inolvidable, junto a hinchas, jugadores actuales y de todos los tiempos que ya son leyenda. Recordaremos momentos épicos con juegos, sorpresas y una subasta de piezas únicas, y la satisfacción de colaborar con la Fundación Nacional para la construcción de la nueva cancha multideportiva en nuestra gloriosa Ciudad Deportiva Los Céspedes”, destacaron desde la fundación.