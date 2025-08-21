Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

El partido al que los hinchas de Nacional podrán asistir la semana próxima en medio de la sanción; mirá día, cancha y venta de entradas

Las entradas ya están a la venta para el partido en el que los hinchas de Nacional podrán volver a alentar a su equipo

21 de agosto 2025 - 9:34hs
Hinchas de Nacional&nbsp;

Hinchas de Nacional 

Foto: Leonardo Carreño

En medio de la sanción que recibió Nacional y por la que sus hinchas no pueden ir a los partidos de local, con dos de cuatro partidos de castigo ya cumplidos hasta el momento, los parciales tricolores podrán ir la semana próxima al primer partido de visitante de su equipo al que tendrán acceso.

Miramar Misiones vs Nacional por el Torneo Apertura 2025 hinchas hinchada.jpeg
Los hinchas de Nacional en el Parque Artigas de Las Piedras para el partido de los tricolores frente a Miramar Misiones por la fecha 12 del Torneo Apertura

Los hinchas de Nacional en el Parque Artigas de Las Piedras para el partido de los tricolores frente a Miramar Misiones por la fecha 12 del Torneo Apertura

En la segunda etapa fue el clásico, pero no tuvo hinchas por la sanción que recibió Peñarol por los incidentes en el mismo partido ante los tricolores (dos partidos a puertas cerradas), además que en los clásicos no suele haber parciales visitantes.

Por el Torneo Clausura, los hinchas de Nacional podrán estar en el Gran Parque Central recién en la octava fecha ante Liverpool.

Juan Izquierdo
NACIONAL

A un año de la muerte de Juan Izquierdo, Nacional le realizará un homenaje íntimo en Los Céspedes y retirará su camiseta

Pablo Peirano y Javier Tetes
NACIONAL

El juvenil de Nacional que piden los hinchas pero que volverá a quedar afuera; mirá la explicación de Pablo Peirano sobre la formación y su ejemplo con Federico Valverde

Antes, deberán cumplir el tercer partido de castigo, este sábado en el partido ante Boston River, y luego el cuarto ante Racing en la sexta etapa.

Nacional vuelve a la Copa AUF Uruguay

En medio de ese contexto, Nacional debutará en la Copa AUF Uruguay la próxima semana en un partido al que podrán ir los hinchas albos.

Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas
Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas

Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas

Los tricolores jugarán de visitantes ante Huracán FC, partido que se jugará en el Estadio Juan Antonio Lavalleja el próximo martes 26 de agosto a la hora 20:30.

Las entradas ya están a la venta en AUF Tickets y RedPagos con precio único para los tricolores de $ 600.

Gy0Ij5HXYAAPk3r
Entradas para Huracán FC vs Nacional

Entradas para Huracán FC vs Nacional

Temas:

Nacional Copa AUF Uruguay entradas

Seguí leyendo

Las más leídas

Oscar Ruggeri
COPA LIBERTADORES

La clara opinión de Óscar Ruggeri sobre el penal que le pitaron a Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, y lo que dijo del árbitro; mirá el video

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La grave acusación de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra el árbitro Wilmar Roldán tras la clasificación de Racing en Copa Libertadores

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Conmebol publicó el audio y el video del VAR del penal que Wilmar Roldán pitó a Racing contra Peñarol por Copa Libertadores

Óscar Tabárez
FÚTBOL

La inesperada visita que recibió el Maestro Óscar Tabárez que le sacó varias sonrisas

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos