El partido al que los hinchas de Nacional podrán asistir la semana próxima en medio de la sanción; mirá día, cancha y venta de entradas

En medio de la sanción que recibió Nacional y por la que sus hinchas no pueden ir a los partidos de local , con dos de cuatro partidos de castigo ya cumplidos hasta el momento, los parciales tricolores podrán ir la semana próxima al primer partido de visitante de su equipo al que tendrán acceso .

El club tricolor cumple una sanción de cuatro partidos a puertas cerradas, además de la quita de tres puntos, a raíz de los incidentes en la final del Torneo Intermedio ante Peñarol , por lo que no tuvo hinchas en el Gran Parque Central en los partidos frente a Montevideo City Torque en la primera fecha ni en la tercera ante Progreso el pasado sábado.

En la segunda etapa fue el clásico, pero no tuvo hinchas por la sanción que recibió Peñarol por los incidentes en el mismo partido ante los tricolores (dos partidos a puertas cerradas), además que en los clásicos no suele haber parciales visitantes.

Los hinchas de Nacional en el Parque Artigas de Las Piedras para el partido de los tricolores frente a Miramar Misiones por la fecha 12 del Torneo Apertura

Por el Torneo Clausura, los hinchas de Nacional podrán estar en el Gran Parque Central recién en la octava fecha ante Liverpool.

Antes, deberán cumplir el tercer partido de castigo, este sábado en el partido ante Boston River, y luego el cuarto ante Racing en la sexta etapa.

Nacional vuelve a la Copa AUF Uruguay

En medio de ese contexto, Nacional debutará en la Copa AUF Uruguay la próxima semana en un partido al que podrán ir los hinchas albos.

Los tricolores jugarán de visitantes ante Huracán FC, partido que se jugará en el Estadio Juan Antonio Lavalleja el próximo martes 26 de agosto a la hora 20:30.

Las entradas ya están a la venta en AUF Tickets y RedPagos con precio único para los tricolores de $ 600.