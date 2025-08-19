A un año de la muerte de Juan Izquierdo, Nacional le realizará un homenaje íntimo en Los Céspedes y retirará su camiseta

El Club Nacional de Football prepara un homenaje para Juan Izquierdo , en días en que se cumplirá un año de su fallecimiento tras el quebranto de salud que sufrió en el partido ante Sao Paulo por Copa Libertadores el pasado 22 de agosto.

A un año de ese día, en el que el jugador fue internado, falleciendo luego el 27 de agosto, los tricolores harán un acto íntimo para recordarlo , según informó Minuto 1 de radio Carve Deportiva y confirmaron a Referí desde el club.

El homenaje a Juan Izquierdo será en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Se tratará de una ceremonia íntima, con compañeros y la familia del futbolista.

Además, según se informó, Nacional retirará la camiseta número 3, dorsal que usaba Izquierdo. Actualmente, ningún jugador del plantel utiliza ese número.

Según supo Referí, también se realizarán una serie de contenidos audiovisuales para recordar al futbolista y el retiro de la camiseta en principio no será para siempre, ya que es una medida de la actual directiva.

El cuadro para Juan Izquierdo en el vestuario de Los Céspedes El cuadro para Juan Izquierdo en el vestuario de Los Céspedes Foto: Nacional

Los tricolores ya habían homenajeado al zaguero en el vestuario principal de Los Céspedes, donde permanece el locker del futbolista y se colocó una camiseta suya encuadrada para recordarlo.

20240908 Homenaje de Nacional y Liverpool a Juan Izquierdo. Foto Inés Guimaraens (3).jpeg La pancarta para Juan Izquierdo Foto: Inés Guimaraens

También tuvo un emocionante reconocimiento en el Gran Parque Central en el primer partido que disputaron los albos luego de su partida, que casualmente fue ante Liverpool, uno de sus equipos y al que había regresado a los albos tras ser campeón uruguayo en 2023.