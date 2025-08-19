Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

A un año de la muerte de Juan Izquierdo, Nacional le realizará un homenaje íntimo en Los Céspedes y retirará su camiseta

Nacional prepara un homenaje para Juan Izquierdo al cumplirse un año de su fallecimiento

19 de agosto 2025 - 11:40hs
Juan Izquierdo

Juan Izquierdo

Foto: AFP

El Club Nacional de Football prepara un homenaje para Juan Izquierdo, en días en que se cumplirá un año de su fallecimiento tras el quebranto de salud que sufrió en el partido ante Sao Paulo por Copa Libertadores el pasado 22 de agosto.

A un año de ese día, en el que el jugador fue internado, falleciendo luego el 27 de agosto, los tricolores harán un acto íntimo para recordarlo, según informó Minuto 1 de radio Carve Deportiva y confirmaron a Referí desde el club.

20240908 Homenaje de Nacional y Liverpool a Juan Izquierdo. Foto Inés Guimaraens (12).jpeg
Bandera para Juan Izquierdo

Bandera para Juan Izquierdo

El homenaje a Juan Izquierdo será en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Se tratará de una ceremonia íntima, con compañeros y la familia del futbolista.

Pablo Peirano y Javier Tetes
NACIONAL

El juvenil de Nacional que piden los hinchas pero que volverá a quedar afuera; mirá la explicación de Pablo Peirano sobre la formación y su ejemplo con Federico Valverde

Matías Britos y Nicolás Milesi en Al Hilal
URUGUAYOS

"No todo es lo que te decían": las historias de los uruguayos que jugaron en Al Hilal, el nuevo equipo de Darwin Núñez, y los DTs que lo dirigieron

Además, según se informó, Nacional retirará la camiseta número 3, dorsal que usaba Izquierdo. Actualmente, ningún jugador del plantel utiliza ese número.

Según supo Referí, también se realizarán una serie de contenidos audiovisuales para recordar al futbolista y el retiro de la camiseta en principio no será para siempre, ya que es una medida de la actual directiva.

El cuadro para Juan Izquierdo en el vestuario de Los Céspedes
El cuadro para Juan Izquierdo en el vestuario de Los Céspedes

El cuadro para Juan Izquierdo en el vestuario de Los Céspedes

Los tricolores ya habían homenajeado al zaguero en el vestuario principal de Los Céspedes, donde permanece el locker del futbolista y se colocó una camiseta suya encuadrada para recordarlo.

20240908 Homenaje de Nacional y Liverpool a Juan Izquierdo. Foto Inés Guimaraens (3).jpeg
La pancarta para Juan Izquierdo

La pancarta para Juan Izquierdo

También tuvo un emocionante reconocimiento en el Gran Parque Central en el primer partido que disputaron los albos luego de su partida, que casualmente fue ante Liverpool, uno de sus equipos y al que había regresado a los albos tras ser campeón uruguayo en 2023.

Temas:

Nacional Juan Izquierdo Club Nacional de Football

Seguí leyendo

Las más leídas

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
COPA LIBERTADORES

Aerolíneas Argentinas "lamentó" la actitud de los jugadores de Peñarol en el viaje a Buenos Aires para el partido ante Racing; mirá lo que pasó

Hinchas de Peñarol en Rio de Janeiro
COPA LIBERTADORES

Mientras Peñarol se prepara para jugar ante Racing por Libertadores, en Brasil dieron a conocer hoy una sentencia que tiene tres semanas, de seis años de prisión a uno de los hinchas detenidos

Álvaro Recoba habló sobre Jeremía Recoba en Las Palmas
URUGUAYOS

"Es un poco más altruista que yo": el Chino Recoba fue al debut de Jeremía Recoba en Las Palmas y contó las características de su hijo y de jugar en Nacional

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos