"Es un poco más altruista que yo": el Chino Recoba fue al debut de Jeremía Recoba en Las Palmas y contó las características de su hijo y de jugar en Nacional

Álvaro “Chino” Recoba viajó a España para estar en el debut de su hijo, Jeremía Recoba , en Las Palmas , su nuevo equipo al que llegó en este período de pases tras ser transferido desde Nacional.

Su presencia no pasó desapercibida, por lo que fue invitado a hablar con la radio del club en la previa del encuentro.

“Ayer tuvimos el honor de contar con la presencia del “Chino” Recoba en el Estadio Gran Canaria. Así nos habló de las cualidades de su hijo Jere, antes de vivir un momento muy especial. ¡El de su debut con nuestra camiseta!”, señalaron en sus redes al compartir el video con declaraciones del exjugador.

El Chino habló en la previa del partido y dijo que aún no le había dando indicaciones a Jeremía-

“Y él, hoy no he hablado, le tiene que pegar al arco, tiene una buena pegada. Yo creo que es un poco más altruista que yo. Él, más allá de que a mí me gustaba también, capaz que muchas veces ve al compañero hacer gol antes que a él, le gusta ser asistidor”, comentó.

“Tiene un sacrificio para el equipo mayor que yo tenía, es un jugador que se entrega en la parte física, que ayuda mucho al compañero, al equipo en sí”, agregó.

“Pero como te digo, yo creo que lo fundamental es que tiene una muy buena pegada, una buena visión de fútbol, pero bueno, acá adentro hay que demostrarlo y lo va a hacer, obvio que ojalá que sea hoy, si juega o no juega, pero de acá a un tiempo yo creo que se va a soltar va a estar él tiene la suerte también”, dijo el Chino.

Además, contó cómo sería para Jeremía jugar en Las Palmas tras su paso por Nacional. “Jugar en un equipo como Nacional, donde tenés presión domingo a domingo con estadio siempre lleno, me parece que va a ser bastante parecido”.

Finalmente, Jeremía Recoba tuvo su debut en la primera fecha de la Segunda división de España, al ingresar en el minuto 78 del partido que terminó con empate de local ante Andorra FC.