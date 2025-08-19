Dólar
URUGUAYOS

"Es un poco más altruista que yo": el Chino Recoba fue al debut de Jeremía Recoba en Las Palmas y contó las características de su hijo y de jugar en Nacional

"Tiene un sacrificio para el equipo mayor que yo tenía"; dijo el Chino Recoba sobre su hijo Jeremía al asistir a su debut en Las Palmas

19 de agosto 2025 - 8:25hs

Lo que dijo Álvaro Recoba sobre Jeremía Recoba

UD Las Palmas

Álvaro “Chino” Recoba viajó a España para estar en el debut de su hijo, Jeremía Recoba, en Las Palmas, su nuevo equipo al que llegó en este período de pases tras ser transferido desde Nacional.

Su presencia no pasó desapercibida, por lo que fue invitado a hablar con la radio del club en la previa del encuentro.

20250725 Jeremía Recoba fue presentado en Las Palmas de España
Jeremía Recoba fue presentado en Las Palmas de España

Jeremía Recoba fue presentado en Las Palmas de España

“Ayer tuvimos el honor de contar con la presencia del “Chino” Recoba en el Estadio Gran Canaria. Así nos habló de las cualidades de su hijo Jere, antes de vivir un momento muy especial. ¡El de su debut con nuestra camiseta!”, señalaron en sus redes al compartir el video con declaraciones del exjugador.

Lo que dijo Álvaro Recoba sobre Jeremía Recoba

El Chino habló en la previa del partido y dijo que aún no le había dando indicaciones a Jeremía-

Jeremía Recoba fue presentado en Las Palmas de España
ESPAÑA

Jeremía Recoba habló del "desafío" de superar la carrera de su padre, el Chino Recoba, en su presentación oficial en Las Palmas de España, su nuevo club tras dejar Nacional

Jeremía Recoba debutó con Las Palmas en un clásico amistoso ante Tenerife
ESPAÑA

Mirá la enorme asistencia de Jeremía Recoba de taco en su debut con Las Palmas de España en el clásico ante Tenerife

“Y él, hoy no he hablado, le tiene que pegar al arco, tiene una buena pegada. Yo creo que es un poco más altruista que yo. Él, más allá de que a mí me gustaba también, capaz que muchas veces ve al compañero hacer gol antes que a él, le gusta ser asistidor”, comentó.

“Tiene un sacrificio para el equipo mayor que yo tenía, es un jugador que se entrega en la parte física, que ayuda mucho al compañero, al equipo en sí”, agregó.

20250803 Jeremía Recoba debutó con Las Palmas en un clásico amistoso ante Tenerife
Jeremía Recoba debutó con Las Palmas en un clásico amistoso ante Tenerife

Jeremía Recoba debutó con Las Palmas en un clásico amistoso ante Tenerife

“Pero como te digo, yo creo que lo fundamental es que tiene una muy buena pegada, una buena visión de fútbol, pero bueno, acá adentro hay que demostrarlo y lo va a hacer, obvio que ojalá que sea hoy, si juega o no juega, pero de acá a un tiempo yo creo que se va a soltar va a estar él tiene la suerte también”, dijo el Chino.

Además, contó cómo sería para Jeremía jugar en Las Palmas tras su paso por Nacional. “Jugar en un equipo como Nacional, donde tenés presión domingo a domingo con estadio siempre lleno, me parece que va a ser bastante parecido”.

Finalmente, Jeremía Recoba tuvo su debut en la primera fecha de la Segunda división de España, al ingresar en el minuto 78 del partido que terminó con empate de local ante Andorra FC.

